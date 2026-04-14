서울시, 전국 최초 '디지털재난 대응체계' 구축

▲ 서울특별시청

서울시는 예방 중심 대응체계로의 전환을 핵심으로 하는 '디지털재난 대응체계'를 전국 최초로 구축했다고 밝혔습니다.이 체계는 지난해 9월 국가정보자원관리원 화재 대응 경험을 계기로 마련됐습니다.시는 그동안 부서별로 분산 운영되던 정보시스템 장애 대응 방식을 통합 관리체계로 전환했습니다.정보시스템 장애와 통신망 장애, 사이버공격, 개인정보 유출 등 다양한 사고를 '디지털 재난'으로 통합 관리하고, 상황의 심각도에 따라 일반 장애와 위기 상황으로 구분해 대응합니다.위기 상황 발생 시에는 위기상황대응본부를 가동하는 대응체계도 마련했습니다.시는 아울러 향후 5년간 5개 분야 37개 과제를 추진해 어떤 상황에서도 행정서비스가 중단되지 않는 체계를 구축할 계획입니다.정보시스템 분야에서는 시스템 중요도 기반의 우선순위 관리체계와 업무 연속성 계획을 마련해 핵심 서비스의 지속적인 운영을 보장합니다.정보자원 분야에서는 정보시스템 마비에 대비해 무중단 전력공급 체계를 구축합니다.정보통신망 분야에서는 통신 설비를 최신화하고 기관 간 협력체계 강화를 통해 장애 확산을 사전에 차단합니다.사이버 보안 분야에서는 인공지능(AI) 기반 위협 탐지와 자동 대응체계를 구축해 대응 시간을 단축하고 전 기관 통합 보안관제를 통해 취약 지점을 집중적으로 관리합니다.개인정보 분야에서는 상시 점검체계와 대응 프로세스를 고도화해 유출 사고 예방과 피해 최소화를 동시에 추진합니다.디지털 재난 발생 시 시민이 즉시 활용할 수 있는 행동 요령도 체계화했습니다.서비스 장애, 통신망 장애, 사이버공격, 개인정보 유출 등 상황별로 구분해 구성했으며, 실제 상황에서 즉시 활용할 수 있는 구체적인 대응 방법을 담았습니다.강옥현 서울시 디지털도시국장은 "국가정보자원관리원 화재 대응 경험을 계기로 디지털 장애가 시민 생활에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 확인했다"며 "서울시는 어떤 상황에서도 행정서비스가 멈추지 않는 대응체계를 구축하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)