행안장관 "가짜뉴스, 민주주의 훼손 중대 범죄…무관용 강력 대응"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 9일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에서 열린 허위정보 유포 등 대응 TF 회의에 참석해 발언하고 있다

윤호중 행정안전부 장관은 "중동전쟁으로 인한 엄중한 시기에 유포되는 가짜뉴스는 국정혼란을 야기하고 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 범죄행위"라고 규정했습니다.윤 장관은 오늘(9일) 오후 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 방문해 '가짜뉴스 대응 태스크포스(TF)를 주재한 뒤 이렇게 언급하고 "최초 생성자부터 조직적 유포행위까지 무관용 원칙에 따라 강력 대응할 것"이라고 강조했습니다.윤 장관이 언급한 가짜뉴스의 주요 사례는 '울산 석유비축기지 원유 90만 배럴 북한 유입', '종량제 봉투 가격인상', '정부 달러 강제매각 실시', '4대 시중은행 환전규모 제한' 등입니다.윤 장관은 TF 회의에 앞선 모두발언에서 "이러한 전시 상황에서 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 것은 군사적으로 반란행위와 다름없다고 생각한다"면서 "이를 방치하는 것은 국가의 직무유기라고 봐야 할 것"이라고 목소리를 높였습니다.이어 "지방선거가 두 달 앞으로 다가왔다"면서 "선거 국면에서 가짜뉴스, 허위정보 유포 등 정당 민주주의를 위협하는 흑색선전 행위에 대해서도 무관용의 원칙을 확고히 해야 할 것"이라고 주문했습니다.윤 장관은 중동전쟁을 빙자해 항공편 취소 및 재예약, 중동 난민 성금 모금 등을 유도하는 피싱·스미싱 범죄에 대한 대책 마련도 경찰에 당부했습니다.이어 서울 구로구에 있는 남구로시장을 찾아 서울시와 구로구 등 지방정부의 비상경제 대응 상황을 점검하고, 시장 상인회 등 현장 관계자들과 생활물가 및 민생 안정을 위한 건의 사항 등 현장 목소리를 청취했습니다.윤 장관은 "비상경제 상황에서 사회 불안을 부추기고 서민들의 장바구니 물가를 위협하는 행위 또한 결코 가볍게 볼 수 없다"며 "지방정부, 유관기관과 긴밀히 협력해 중동전쟁으로 인해 국민이 일상생활에 불편을 겪는 일이 없도록 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)