서울시, 장마 전 812억 투입해 하수관로·빗물받이 집중 정비

▲ 장마 앞두고 빗물받이 담배꽁초·낙엽 제거 총력

서울시는 여름철 집중호우에 대비해 812억 원을 투입해 하수관로와 빗물받이를 집중적으로 정비한다고 밝혔습니다.본격적인 장마 시작 전인 6월까지 하수관로 준설과 빗물받이 청소에 732억 원의 예산을 투입합니다.하수관로 1천627㎞ 구간의 준설을 완료하고, 전체 빗물받이 57만 5천833개소를 청소할 계획입니다.저지대 지역에는 80억 원을 별도로 편성했습니다.기존 빗물받이 1천479개소를 확대·신설하는 방식으로 정비하고 물 고임 해소에 탁월한 '연속형 빗물받이'를 6천300ｍ 규모로 새로 만듭니다.연속형 빗물받이는 일반형 대비 배수 효율이 높고 악취를 줄이는 효과가 있습니다.상가 밀집 지역이나 지하철역 주변 등 245곳은 여름철 재해대책 기간 중 주 1회 이상 점검합니다.지역별 특성을 반영한 '빗물받이 설치 가이드라인'도 적용합니다.지역 특성에 따라 빗물받이를 침수 방지형, 악취 저감형, 경관 조화형, 보행 안전형으로 나누고 해당 유형에 맞는 빗물받이를 설치하도록 하는 지침입니다.시민 2만 1천여 명이 참여하는 '빗물받이 관리자' 제도도 운용합니다.통·반장과 지역 자율방재단 등으로 구성된 빗물받이 관리자는 비 예보 시 무단 설치된 덮개를 선제적으로 제거하며 협잡물을 청소합니다.정성국 서울시 물순환안전국장은 "빗물받이는 도시 침수 예방의 가장 기초적인 시설인 만큼 체계적인 관리가 중요하다"며 "시민 여러분께서도 집중호우 예보 시 빗물받이 덮개를 치워주시고, 담배꽁초나 쓰레기를 빗물받이에 버리지 않는 등 안전한 동네를 만드는 데 동참해달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)