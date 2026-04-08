안전 통학로 조성에 210억 원 지원…어린이 안전 시행 계획 확정

▲ 김광용 재난안전관리본부장, 개학 대비 초등학교 통학로 안전 점검

정부가 안전한 통학로 조성에 210억 원을 지원하는 등 재정지원을 대폭 확대합니다.행정안전부는 빈틈없는 어린이 안전관리 체계 구축을 위한 '2026년 어린이 안전 시행계획'을 확정했다고 밝혔습니다.이번 계획은 '어린이 안전관리에 관한 법률'에 따른 '제1차 어린이 안전 종합계획(2022~2026)'을 이행하기 위한 세부 추진사항을 담았습니다.기존 6대 분야(교통안전·제품 안전·식품 안전·환경안전·이용시설 안전·안전교육)는 더욱 강화하고, 돌봄과 약취·유인 예방 대책을 더해 총 8대 분야를 중점 관리하기로 했습니다.우선 정부는 초등학교 주변 보도 설치(44곳)와 방호울타리 등 교통안전 시설물(104곳)을 개선하고 이에 재난 특교세 등 146억 원을 지원합니다.칠판·게시판 등 학교 교구의 유해 물질 기준과 버튼형·코인형 전지 삼킴 방지 포장 등 안전기준을 마련합니다.전국 어린이급식관리지원센터(238곳)가 어린이집 등 소규모 급식소를 순회 지도하고, 급식 표준모델을 전국으로 확산합니다.초등학교, 유치원, 어린이집 등 집단급식소와 식재료 납품업체에 대해 관계기관 합동점검도 실시합니다.유해 물질 관리기준 강화에 따라 영세 어린이 활동공간 2천 곳에 대한 환경 안전진단을 무상 실시하고, 시설 개선 등 지원을 확대합니다.무인키즈풀 등 신규 놀이시설에 대한 안전관리 세부 방안을 마련하고, 물놀이형 어린이 놀이시설, 키즈카페 소방시설, 수상레저 시설 등 어린이 이용시설 안전관리 실태도 집중적으로 점검합니다.찾아가는 교통안전교육을 확대(7만 1천→7만 5천 회)하고, 초등학교 생존 수영 교육도 내실화합니다.아동 보호구역 내 CCTV 1천53대를 신규 설치를 위해 64억 원을 지원합니다.인공지능(AI)을 활용한 유괴 등 위험 탐지 모델도 개발합니다.초등학생 등하교를 학부모에게 문자로 알리는 서비스를 전국·전 학년으로 확대합니다.마을돌봄시설 야간 연장 돌봄 시간을 기존 오후 6∼8시에서 오후 6시∼10시 또는 오후 6시∼이튿날 0시로 확대하고, 유치원·어린이집 활용 영유아 야간·휴일 틈새 돌봄을 강화합니다.윤호중 행안부 장관은 "미래 사회의 주역인 어린이가 건강하고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 우리 사회의 기본적 책무"라며 "정부는 교통안전부터 약취·유인 예방까지, 모든 영역에서 어린이가 충분히 보호받을 수 있도록 어린이 안전 시행계획을 차질 없이 이행하겠다"라고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)