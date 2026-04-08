서울시, 중장년 무료 경제 교육·재무 상담…'서울 리(Re)테크'

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▲ 서울 리(Re)테크 포스터

서울시는 중장년층의 안정적인 자산관리와 은퇴 설계를 지원하는 '2026년 서울 리(Re)테크' 사업을 시작한다고 밝혔습니다.서울 리(Re)테크는 서울시평생교육진흥원이 운영하는 중장년 맞춤형 무료 경제교육·재무 상담 프로그램으로 40세 이상 서울 시민이 대상입니다.올해 경제교육 강좌는 전년(142개) 대비 27% 늘어난 총 180개(경제특강 80개, 정규과정 40개, 기관 연계 60개)가 편성됐고, 온라인 강좌 비중도 전년 27%에서 올해는 40%로 확대했습니다.경제교육은 경제 연구소, 자산운용사, 세무법인 등 실무 경력이 검증된 전문 강사진이 맡습니다.경제교육은 이슈 중심 경제특강 '리테크 포커스'와 단계별 정규과정 '리테크 클래스'로 나뉩니다.리테크 포커스는 자산 방어 전략, 은퇴 후 현금흐름 설계 등 중장년층의 관심이 높은 경제 이슈 위주로 80개 강좌로 구성됩니다.정규과정 리테크 클래스는 입문·중급·심화·특화 4단계로 구성되며 자산관리 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄습니다.시는 자치구 평생학습관·중소기업중앙회와 연계를 강화해 소상공인·직장인·고령층 등 이용자 특성에 맞는 과정을 편성하고, 온라인 강좌 비중도 확대했습니다.전문 재무 상담사와의 1:1 맞춤형 재무 상담도 운영합니다.서울 리(Re)테크 강좌 참여자는 평생학습 포털(sll.seoul.go.kr) 내 서울시민대학에서 매월 수시 모집하며, 자세한 문의는 서울시민대학 중부권 캠퍼스(☎ 02-739-2756)로 하면 됩니다.정진우 서울시 평생교육국장은 "대내외 경제 불확실성이 한층 높아진 지금, 중장년의 '불안'을 '준비'로 바꿀 수 있도록 현장 중심의 교육과 상담을 마련했다"고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)