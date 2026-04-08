서울시, 맨홀 사고 줄인다…외부 조작 밸브·출입 경고 시설 도입

▲ 외부 조작 밸브

서울시는 작업자가 맨홀에 직접 들어가지 않고도 일할 수 있는 외부조작 밸브를 도입하는 등 상수도 맨홀 안전대책을 강화한다고 밝혔습니다.상수도 맨홀은 누수 보수, 시설물 점검, 수도관 이설 공사로 작업자 출입이 잦은 데다 일반 맨홀보다 깊어 추락과 질식 등 중대사고 위험이 큽니다.산소결핍 위험이 큰 대표적 밀폐공간으로, 6∼8월까지 고온기에는 내부 미생물 증식 등에 유해가스가 발생할 가능성도 높아집니다.시는 맨홀 내부에 설치된 공기밸브를 여닫는 작업을 지상에서 할 수 있도록 자체 개발한 외부조작 밸브를 올해 안에 231개 맨홀에 설치할 계획입니다.기존에는 공기밸브를 제어하는 밸브가 맨홀 내부에 있어 작업자가 직접 들어가 개폐해야 해 밀폐공간 진입에 따른 질식 등 안전사고 위험이 컸습니다.시는 작업자의 맨홀 진입을 최소화하고, 시범 설치 결과를 바탕으로 단계적 확대를 추진할 계획입니다.상수도 맨홀의 일종인 사각밸브실과 깊이 3ｍ 이상 원형 밸브실 1만 2천705개소에 자체 개발한 '출입 경고시설'을 4월 내 설치합니다.맨홀 진입 전 작업자가 위험 요소를 더 직관적으로 인식하도록 하기 위함입니다.시는 시인성을 높인 파란색 출입 경고시설을 맨홀 입구에 설치해 작업자가 진입 전 위험성을 인식하고 안전 수칙을 다시 확인하도록 할 예정입니다.주용태 서울아리수본부장은 "상수도 맨홀 작업은 작은 방심이 중대재해로 이어질 수 있는 고위험 작업"이라며 "현장 중심의 안전설비를 확대해 작업자의 맨홀 진입을 줄이고, 밀폐공간 사고 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)