새학기 노트북 구매·세탁 피해주의보…서울시 상담 지원

▲ 서울시청

서울시는 새 학기가 시작하는 봄철 노트북·컴퓨터, 신발·양복 세탁 분야 소비자 주의를 당부하는 '소비자 피해주의보'를 발령했습니다.시는 2023∼2025년 한국소비자원 1372 소비자상담센터에 접수된 서울 시민 상담 약 38만건을 분석해 봄철(3∼5월) 소비자 피해가 집중되는 품목을 선정했습니다.분석 결과, 노트북·컴퓨터는 봄철 상담 비중이 34.6%, 신발·양복 세탁은 30.7%로 나타나 두 분야 모두 봄철에 피해상담이 집중됐습니다.노트북·컴퓨터 분야는 품질 불량이나 환불 관련 분쟁이 주요 피해 유형이었고 신발·양복 세탁 분야는 세탁물 손상 관련 상담 위주였습니다.모두 새 학기가 시작되는 시기 수요가 증가한다는 특징이 있습니다.시는 소비자 피해 예방을 위해 노트북·컴퓨터 구매 시 제품 사양 및 환급 기준, 무상 수리 범위와 기간을 확인하고 제품 수령 직후 외관 손상·작동 여부를 점검할 것을 당부했습니다.세탁 서비스 이용 시에는 세탁 전 제품 상태를 사진으로 기록하고 인수증을 보관하며, 제품 수령 후 즉시 상태를 확인해 문제 발생 시 바로 이의제기하는 것이 필요합니다.노트북·컴퓨터, 신발·양복 세탁 분야 관련 피해 발생 시 서울시 민생경제안심센터 누리집(https://sftc.seoul.go.kr) 또는 전화 상담(☎ 1600-0700)을 이용하면 됩니다.소비자가 직접 권리 구제를 원하는 경우 '소비자 권리 실현 가이드'를 활용할 수 있습니다.3천만원 이하 소액 전자소송을 스스로 준비할 수 있도록 통신판매·결혼 서비스·여행 등 58개 주요 피해별 쟁점 사례와 사례 중심의 소장 작성 방법을 단계별로 안내합니다.자세한 내용은 서울시 민생경제안심센터 누리집에서 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)