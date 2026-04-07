삼성전자 새역사 썼다…'영업이익 300조' 전망도

<앵커>



삼성전자가 올 1분기 57조 원이 넘는 영업이익을 거둬, 역대 최대 실적을 기록했습니다. 반도체 호황이 이어지면서 올해 영업이익이 300조 원에 달할 것이란 예상까지 나오고 있습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



삼성전자가 올해 1분기 매출액 133조 원, 영업이익 57조 2천억 원으로 역대 최대 실적을 기록했습니다.



지난해 같은 기간과 비교해 영업이익은 755%, 매출은 68.1% 증가한 수치입니다.



지난해 4분기 최대 실적 기록을 세운 데 이어 2분기 연속 기록을 경신했습니다.



오늘(7일) 부문별 실적이 공개되진 않았지만, 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션 부문의 1분기 영업이익이 50조 원을 크게 웃돈 것으로 보입니다.



인공지능 데이터센터 확충에 따른 메모리 반도체의 수요 증가로 제품 전반의 가격 성장세가 이어졌기 때문입니다.



여기에 고대역폭메모리, HBM 판매 확대까지 맞물리며 폭발적인 영업이익 증가가 가능했다는 해석입니다.



앞서 지난해 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서는 올해 HBM 매출이 전년 대비 3배 이상 증가할 것이라고 전망하기도 했습니다.



시장에서는 기존 200조 원 안팎으로 전망한 올해 삼성전자 연간 영업이익이 300조 원 이상이 될 것이란 예상을 내놓고 있습니다.



(영상편집 : 이승진)