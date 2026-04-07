반도체로만 50조 영업익…삼성전자 역대 최대 실적

<앵커>



삼성전자가 올해 1분기 역대 최대 실적을 기록했습니다. 반도체 호황이 이어지면서 올해 영업이익이 300조 원에 달할 것이라는 예상까지 나오고 있습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



삼성전자가 올해 1분기 매출액 133조 원, 영업이익 57조 2천억 원으로 역대 최대 실적을 기록했습니다.



지난해 같은 기간과 비교해 영업이익은 755%, 매출은 68.1% 증가한 수치입니다.



지난해 4분기 최대 실적 기록을 세운데 이어 2분기 연속 기록을 경신했습니다.



오늘(7일) 부문별 실적이 공개되진 않았지만, 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션 부문의 1분기 영업이익이 50조 원을 크게 웃돈 것으로 보입니다.



인공지능 데이터센터 확충에 따른 메모리 반도체의 수요 증가로 제품 전반의 가격 성장세가 이어졌기 때문입니다.



여기에 고대역폭메모리, HBM 판매 확대까지 맞물리며 폭발적인 영업이익 증가가 가능했다는 해석입니다.



삼성전자는 지난 2월 업계 최초로 HBM4를 양산 출하한 데 이어 지난달 열린 엔비디아 연례 개발자 회의에서 차세대 제품인 HBM4E를 공개하는 등 시장 주도권을 되찾는 데 주력하고 있습니다.



앞서 지난해 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서는 올해 HBM 매출이 전년 대비 3배 이상 증가할 것이라고 전망하기도 했습니다.



가파른 성장세에 힘입어 삼성전자는 단숨에 분기 영업이익 기준 '글로벌 빅테크 톱5'에 들어섰습니다.



시장에서는 기존 200조 원 안팎으로 전망한 올해 삼성전자 연간 영업이익이 300조 원 이상이 될 것이라는 예상을 내놓고 있습니다.



분기마다 최대 실적을 경신하며 올해 4분기에는 100조 원대의 영업이익도 가능할 수 있다는 분석도 나옵니다.



(영상편집 : 이승진)