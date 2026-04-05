부실 PF 18.5조 정리…연체율 3%대 하락에도 중동 변수 주시

▲ 재건축 단지 모습 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

금융권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리가 이어지면서 연체율이 3%대로 낮아지는 등 건전성이 개선된 것으로 나타났습니다.다만 최근 중동 정세에 따른 공사비 상승 등 불확실성이 확대되면서 금융당국은 추가 리스크를 예의주시하고 있습니다.금융위원회는 지난 3일 정부서울청사에서 '부동산 PF 상황 점검회의'를 열고 PF 연체율 동향과 사업성 평가 결과, 제도 개선 이행 계획 등을 점검했다고 5일 밝혔습니다.지난해 말 기준 금융권 PF 대출 연체율은 3.88%로 전 분기 대비 0.36%포인트(p) 하락했습니다.PF 연체율은 지난해 3월 4.49%까지 상승한 이후 6월 4.39%, 9월 4.24%를 거쳐 하락세를 이어가고 있습니다.저축은행·여신전문금융회사·상호금융 등 중소금융사의 토지담보대출 연체율도 전분기 대비 2.75%p 하락한 29.68%로 집계됐습니다.PF 익스포저(위험노출액)는 174조 3천억 원으로 전 분기 대비 3조 6천억 원 감소했습니다.신규 취급보입니다 사업 완료와 정리·재구조화가 더 많이 이뤄진 영향입니다.부실 PF 사업장 정리도 속도를 내고 있습니다.지난해 말까지 PF 사업성 평가에서 유의(C)·부실우려(D) 등급을 받은 사업장 가운데 총 18조5천억원이 정리·재구조화됐습니다.이 가운데 정리가 13조 3천억 원(72%), 재구조화는 5조 2천억 원(28%)을 차지했습니다.이에 따라 부실(C·D 등급) PF 규모는 3분기 연속 감소해 14조7천억원으로 줄었고, 전체 익스포저 대비 비중도 8.4%까지 낮아졌습니다.향후 변수는 대외 환경입니다.금융권과 건설업계는 최근 중동 상황으로 공사비 상승과 원자재 수급 불안 등 PF 사업 불확실성이 확대되고 있다는 의견을 제시했습니다.민간 전문가들도 "부동산 PF 시장이 안정세에 접어들고 있으나 중동 상황에 따른 공사비 상승과 사업장 영향에 대해 면밀한 모니터링이 필요하다"고 평가했습니다.금융당국은 부실 사업장 정리와 함께 PF 건전성 제도 개선도 차질 없이 추진한다는 방침입니다.올해 중 업권별 감독규정과 시행세칙, 모범규준 등 정비계획을 마련하고, 내년부터 PF 사업비 대비 자기자본비율을 최대 20%까지 단계적으로 상향하는 방안이 시행될 예정입니다.(사진=연합뉴스)