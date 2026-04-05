유류할증료 인상 전인데…서비스 물가 상승률 3분기 만에 최고

▲ 중동발 위기에 따른 유류할증료 인상으로 인천국제공항 저비용항공사의 카운터가 평소보다 한가하다.

유류할증료 인상이 아직 반영되지 않았는데도 지난 1분기(1∼3월) 서비스 물가 상승률이 3분기 만에 가장 높았습니다.고유가가 이어지면 항공료 등 서비스 물가가 상승 압박을 받을 것으로 우려됩니다.호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 나프타·비료 수급 불안이 커지면 농산물 물가도 들썩일 가능성이 있습니다.국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 소비자물가 동향에 따르면 올해 1분기 서비스 물가지수는 115.96(2020년=100)으로, 작년 동기보다 2.4% 올랐습니다.서비스 물가상승률은 작년 2분기 2.4%에서 3분기 1.9%로 낮아졌다가 4분기 2.3%로 도로 올라섰고 올해 1분기엔 더 높아졌습니다.외식 등 개인 서비스 물가 상승률이 3.2%로 작년 1분기(3.1%) 이래 5분기 연속 3%대를 기록했습니다.공공서비스는 1분기 1.4%로 작년 4분기(1.3%)보다 0.1%p 높아졌습니다.이 가운데 국제항공료 물가상승률은 2.3%로, 작년 2·3분기(-0.7%)에서 4분기(2.8%) 상승세로 전환했다가 다시 소폭 낮아졌습니다.월별로는 올해 1월 4.2%에서 2월 2.0%, 3월 0.8%로 상승률이 둔화했습니다.4월부터 시작된 유류할증료 인상에 따른 국제항공료 상승이 아직 반영되지 않았다는 게 데이터처의 설명입니다.4월 유류할증료 기준이 되는 올해 2월 16일∼3월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 총 33단계 중 18단계를 기록했습니다.전달(6단계)보다 12단계가 올라, 현재의 유류할증료 체계가 도입된 2016년 이후 10년 만에 최대 폭 상승했습니다.국내 항공사들은 유류할증료 기준 단계가 오른 데 따라 이달 발권하는 항공권에 붙는 유류할증료를 최대 3배 이상 높여 받고 있습니다.한국투자증권 최지욱 연구원은 지난 2일 "유류할증료 인상으로 노선에 따라 국내선 항공요금이 1∼3%, 국제선 항공요금이 3∼15%가량 인상될 것"이라며 "전체 소비자 물가에 0.03%p, 서비스 물가에 0.06%p가량 기여할 것으로 추정한다"고 밝혔습니다.그러면서 4월 소비자물가 상승률이 2% 중후반(2.6∼2.8%)으로 높아질 것으로 전망했습니다.국제유가 상승에 따라 항공비뿐만 아니라 물류비 등 운송 비용이 연쇄적으로 오를 가능성도 제기됩니다.이런 비용 상승은 숙박·외식 등 다른 서비스 가격에도 전가되며 전반적인 물가 상승으로 이어질 수 있습니다.서비스 물가는 한 번 오르면 쉽게 떨어지지 않는 하방 경직성이 큰 항목으로 꼽힙니다.전문가들은 가격 상승세를 억제해온 농산물 가격도 향후 상승 압력을 받을 수 있다고 우려합니다.지난 1분기 농산물 물가는 작년 동기보다 2.1% 떨어졌습니다.작년 2분기(-2.7%) 이후 처음 하락세를 나타냈습니다.주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "지금 파종 시기라 비닐과 비료가 많이 필요한데 수급 문제가 제기되면서 여름부터 농산물 가격이 불안해질 가능성이 있다"고 말했습니다.원유 가격 상승으로 농업용 난방유도 상승세를 보여 농가의 경영비가 증가하면 시차를 두고 농산물 판매 가격에도 영향을 미칠 것이란 전망도 나옵니다.양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 "석유 가격이 오르면 운송비가 올라가면서 소매 상품도 타격을 받는다"며 "가격 상승에 그치는 게 아니라 일부 품목의 품귀 현상으로 이어질 가능성도 있다"고 했습니다.양 교수는 "품목을 구할 수 없으면 해당 품목이 필요한 제품 생산이 멈추고 공장이 가동되지 않으니 일자리 감소로 이어질 수 있다"고 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)