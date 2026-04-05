신현송 82억 중 외화자산이 절반 이상…청문회 쟁점되나

▲ 신현송 한국은행 총재 후보자

신현송 한국은행 총재 후보자 신고 재산 중 절반 이상이 외화 자산인 것으로 나타났습니다.향후 외환당국 수장으로서 환율이 상승할수록 원화 환산 평가액이 불어나는 자산 포트폴리오를 유지하는 것은 논란의 여지가 있다는 지적이 나옵니다.신 후보자의 재산신고사항을 분석한 결과, 본인과 배우자, 장남이 보유한 재산 총 82억 4천102만 원 중 45억 7천472만 원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산이었습니다.전체 재산 중 서울 강남구 아파트(15억 900만 원)와 종로구 오피스텔(18억 원)을 제외하면 대부분이 다국적 금융 자산이었습니다.특히 신 후보자는 미국 증권사와 자산운용사, 신용조합, 스위스 투자은행, 스페인 은행 등에 총 20억 3천654만 원 상당의 예금을 보유했습니다.이 예금은 미국 달러화, 영국 파운드화, 유로화, 스위스 프랑 등 외화로 예치됐습니다.신 후보자는 15만 파운드(3억 208만 원) 상당의 영국 국채에도 투자했습니다.신 후보자 배우자 한 모 씨는 미국 국적으로 미 일리노이주 노스웨스턴대 근처에 2억 8천494만 원 상당의 아파트를 보유했습니다.이 대학 대학원을 다닌 장녀와 지분을 절반씩 보유한 것으로 알려졌습니다.결혼한 장녀는 이번 재산공개 대상에서 제외됐습니다.신 후보자 배우자 예금 18억 5천692만 원 중 대부분(18억 4천15만 원)은 해외 금융회사에 예치된 외화 예금이었습니다.영국 국적의 장남은 8천239만 원 상당의 외화 예금과 2천861만 원 상당의 해외 주식을 보유했습니다.외화 자산은 환율에 따라 원화 평가액이 크게 증감할 수 있다는 맹점이 있습니다.재산 신고 서류 작성 후 현재까지만 보더라도 원화 기준 재산이 큰 폭으로 늘었습니다.신 후보자와 가족의 해외 금융 자산과 부동산은 임의로 지난달 20일의 매매기준율을 적용해 원화로 환산됐는데, 이후 중동 상황 악화로 환율이 급등했기 때문입니다.한은 경제통계시스템에 따르면, 원/달러 환율(매매기준율)은 지난달 20일 1,499.7원에서 이달 1일 1,530.5원으로 단기간에 2% 넘게 치솟았다가 3일 1,518.8원으로 내렸습니다.그 사이 신 후보자 외화 자산의 원화 환산 평가액도 한 때 최대 1억 원 가까이 불어난 것으로 추산됩니다.신 후보자가 1982년 병역을 마치고 영국 대학에 진학한 뒤 44년여 동안 해외에 거주했던 점을 고려하면 외화 자산 비중이 높은 것은 자연스러운 것으로 평가됩니다.다만, 한은 총재로서 임기 중 이런 자산 구조를 유지할 경우 이해충돌 논란 소지를 낳을 수 있다는 지적이 제기됩니다.외환당국의 다른 한 축이던 옛 기획재정부의 최상목 전 장관은 약 2억 원을 미국 국채에 투자한 사실이 지난해 3월 재산공개로 드러나 '강(强)달러'에 베팅했다는 비판을 받고 이를 처분하겠다고 밝혔습니다.당시 야권은 "심각한 범죄", "명백한 배임"이라고 최 전 장관을 거세게 몰아붙였습니다.재산이 공개된 역대 한은 총재 가운데 신 후보자처럼 외화 자산 비중이 높은 사례는 없었습니다.대표적 '국제통'인 이창용 현 총재의 경우도 전체 재산 54억 5천260만 원 중 외화 자산은 본인과 가족의 해외 계좌 예금 3억 72만 원(5.5%)에 그쳤습니다.이달 중순께 열릴 국회 인사청문회에서는 신 후보자의 외환시장 안정 의지가 집중 검증 대상이 될 것으로 보입니다.신 후보자는 지난달 31일 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 기자들에게 "현재 환율 레벨(수준) 자체에 큰 의미를 부여하지 않고 일단 환율이 어느 정도 리스크(위험)를 수용할 수 있는지 보는 만큼 그런 면에서 큰 우려는 없다"고 밝혔습니다.이는 외환시장 일각에서 원화 약세를 용인하는 발언으로 해석됐고, 당일 환율은 장중 1,540원에 육박해 금융위기 이후 17년여 만에 최고치를 경신했습니다.(사진=연합뉴스)