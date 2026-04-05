중동전쟁에 글로벌 곡물가격 '껑충'…국내 사룟값 어쩌나

▲ 마트에 진열된 돼지고기

중동 전쟁 여파로 국제 곡물 가격과 유가, 환율이 들썩이면서 국내 사료 가격 인상 움직임이 나타나고 있습니다.사료 가격이 오르면 축산물 물가 상승도 불가피합니다.국내에서 사료 가격은 이미 오름세를 보이고 있습니다.오늘(5일) 농림축산식품부에 따르면 양계·양돈용 등 축종별 사료 평균 가격은 지난해 11월 ㎏당 597원에서 지난 2월 615원으로 3.0% 상승했습니다.환율 상승에 따른 수입 원가 부담 증가가 요인으로 풀이됩니다.문제는 추가 상승 요인이 누적되고 있다는 점입니다.농식품부 관계자는 "7월 말까지 사용할 물량은 이미 계약이 완료됐지만, 8월 이후 물량은 유가와 환율, 해상운임 상승이 반영돼 가격 인상이 불가피할 것"이라고 말했습니다.우선 중동 전쟁으로 유가가 급등하면서 운송비 부담이 커졌습니다.사료업계 관계자는 "미국에서 일본까지 옥수수 선적료가 전쟁 이전 t(톤)당 25달러에서 47달러로 두 배 가까이 뛰었다"고 말했습니다.사료 원료 가격도 상승세입니다.한국농수산식품유통공사에 따르면 사료 주원료인 대두박 가격은 지난 2일 기준 t당 315.2달러로 연초 대비 8.3% 올랐고, 옥수수 역시 1부셸(27.2㎏)당 4.52달러로 3.4% 상승했습니다.옥수수 수급 불안도 가격을 밀어 올리고 있습니다.지난해 미국의 파종 면적이 줄면서 수출량이 감소한 데다, 유가 상승으로 대체 연료인 옥수수 기반 바이오에탄올 수요가 늘면서 옥수수 소비도 증가했습니다.이처럼 유가와 환율, 원료 가격이 오르는 '삼중고'가 겹치면서 사료 가격 인상 압력은 더욱 커지는 모습입니다.업계에서는 우크라이나 전쟁 당시처럼 가격이 급등할 가능성도 거론됩니다.전쟁 이전 ㎏당 570원대였던 축산물용 배합사료 평균 가격은 우크라이나 사태 이후 700원대까지 치솟은 바 있습니다.양계협회 관계자는 "최근 일부 업체들이 이미 4∼5%가량 가격을 인상했다"며 "다른 업체들도 인상을 예고하고 있다"고 말했습니다.또 다른 업계 관계자는 "사료 원료인 옥수수 등 곡물은 90% 이상을 수입에 의존하는 구조로 환율이 오를 때마입니다 원가가 크게 뛰는 상황"이라며 "가격 인상을 검토하고 있다"고 말했습니다.사료 가격 상승은 축산물 가격에 영향을 줄 수 있습니다.사료비가 축산물 생산비의 40∼60%를 차지하는 만큼, 원가 부담이 커지면 가격 상승 압력으로 이어질 수 있기 때문입니다.이미 동절기 가축전염병 영향으로 도축 물량 감소와 출하 지연이 이어지면서 축산물 가격은 전년보입니다 높은 수준을 유지하고 있습니다.국가데이터처가 발표한 '3월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 축산물 물가는 작년 동기 대비 6.2% 상승했습니다.축산물품질평가원에 따르면 한우 안심 가격은 지난 2일 기준 100g당 1만4천352원으로 1년 전보입니다 21.8% 올랐습니다.돼지고기 앞다릿살은 4.3%, 닭고기는 15.4%, 계란 한 판 가격도 4.0% 각각 비쌌습니다.축산업계 관계자는 "사료 가격 인상으로 원가 부담이 커지면 축산물 가격에 영향을 줄 수밖에 없을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)