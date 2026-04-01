하천 떠다닌 '50대 여성 캐리어 시신'…딸·사위 긴급체포

<앵커>



대구의 하천 다리 밑에서 50대 여성 시신이 담긴 여행용 가방이 발견됐습니다. 경찰은 이 여성을 살해한 혐의로 딸과 사위를 긴급체포했습니다.



윤나라 기자가 보도합니다.



<기자>



대구 칠성시장 인근 잠수교입니다.



어제(31일) 오전 10시 반쯤 다리 아래서 여행용 가방인 캐리어가 떠다닌다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



[사건 현장 목격자 : 9시쯤 내가 나갔거든요. 근데 여기 있더라고. 근데 왜 이거를 여기 놔뒀을까. 내가 그랬는데. (캐리어를?) 네. 회색 비슷한 색이었는데.]



캐리어 안에서는 50대 여성의 시신이 발견됐고, 경찰은 지문과 DNA 등을 채취해 국립과학수사연구원에 보내 신원을 확인했습니다.



CCTV 분석 등을 통해 피해자의 행적을 수사하던 경찰은 피해자의 딸과 사위가 지난달 18일 주거지에서 피해자 시신이 담긴 캐리어를 가지고 나와 잠수교 인근에 유기한 장면을 확인했습니다.



경찰은 이 50대 여성을 살해하고 시신을 유기한 혐의로 20대 딸과 사위를 긴급체포했습니다.



이들은 경찰 조사 과정에서 자신들이 캐리어를 유기하는 장면을 본 뒤 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 현재 두 사람이 단독 또는 공모해 범행을 저질렀는지 등 구체적인 살해 방법과 동기 등을 집중 조사하고 있습니다.



경찰은 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 파악한 후 구속영장을 신청할 방침입니다.



(영상취재 : 이상호·박종영 TBC, 영상편집 : 김호진)