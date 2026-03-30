올겨울 대설 인명 피해 0명…재산 피해 최근 10년 평균 대비 98%↓

▲ 대설특보

2025∼2026년 겨울철 자연재난대책 기간 운영 결과 최근 10년 평균 대비 인명·재판 피해가 큰 폭으로 감소했다고 행정안전부가 밝혔습니다.이번 대책 기간 중 대설로 인한 인명피해는 발생하지 않았습니다.재산피해는 약 9억 원으로 최근 10년 평균(551억 4천만 원) 대비 98% 감소했습니다.한파로 인한 피해는 한랭질환자 364명(사망 14명, 부상 350명)으로 최근 5년 평균(383명) 대비 5% 감소했습니다.계량기와 수도관 동파는 6천577건으로 최근 5년 평균(1만 817건) 대비 39% 감소했습니다.이번 겨울은 베링해 블로킹, 열대 서태평양의 활발한 대류 활동 등의 영향으로 평년(29.4㎝) 대비 절반 수준의 눈(15.0㎝)이 내렸습니다.다만 서울·호남·강원을 중심으로 짧은 시간 동안 강한 대설이 자주 발생했습니다.한파일수(5.2일)는 전년(4.3일) 대비 늘었고, 한파 특보 발표 횟수(99회)도 전년(79회) 대비 증가했습니다.특히 북극에서 찬 공기가 유입돼 1월 하순 평균 최저기온(-9.1도)은 최근 10년 중 최저 2위를 기록했습니다.정부는 올겨울 시작 전부터 피해 최소화를 최우선 목표로 삼아 취약시설 점검과 대응 자원 확보 등 사전 대비를 추진했습니다.특히 작년에 큰 피해가 발생한 적설 취약 가설건축물 점검을 통해 보수·보강, 접근금지 안내판 설치, 행동요령 홍보 등의 조치를 실시했습니다.고립예상지역, 적설취약구조물, 결빙·제설취약구간 등 총 5개 유형의 재해우려지역을 지정해 정기·수시 점검을 통해 대비태세를 강화했습니다.김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "단시간에 강한 눈이 집중적으로 내리는 상황이 잦고 기온 변동 폭이 큰 어려운 여건에도 관계기관 간의 긴밀한 협업과 선제 대응으로 올겨울 피해를 줄일 수 있었다"며 "정부는 이번 대책 추진 결과를 면밀히 분석해 현장 대응력을 한층 높이겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)