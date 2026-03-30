오세훈 "민주당만 아니라면 어떤 정파·인물이건 통합 정치 필요"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 지방선거를 앞두고 일각에서 제기된 '오세훈-한동훈-이준석 연대론'을 두고 "현재로선 어려울 것 같지만, 큰 틀에서의 원칙은 민주당만 아니라면 어떤 정파·인물이건 뺄셈의 정치, 나눗셈의 정치보입니다 통합의 정치를 하는 게 저희가 세가 불리하기에 더 필요하다"고 말했습니다.오 시장은 오늘(30일) 오후 SBS '주영진의 뉴스 브리핑'에 출연해 "이번 지방선거 국면이 됐든, 그 이후 국면이 됐든 범정파적으로 크게 원탁회의를 구상해 함께 미래를 도모하는 일은 원론적으론 동의할 수 있는 문제라고 생각한다"며 이같이 밝혔습니다.'윤 어게인' 세력과의 연대 가능성에 관한 질문엔 "가능하다면 그렇게 하는 게 좋겠지만 실제로 너무나 다른 가치를 갖게 됐다"면서 "보수가 국민의 잃어버린 신뢰와 사랑을 되찾으려면 그 문제에 관한 한 분명히 선을 긋는 원칙이 오히려 보수 재건에 도움이 될 거라고 생각한다"고 답했습니다.국민의힘 장동혁 대표를 겨냥해서는 "본인이 하는 대로 해야 지지율이 오른다는 자기 확신이 굉장히 강한 분"이라며 "계엄 이후 여러 해법, 국민의 잃어버린 신뢰와 사랑을 되찾는 방법론에 대한 인식 자체가 많이 괴리돼 있다"고 지적했습니다.오 시장은 '당을 책임지는 자리로 가라는 이야기도 있다'는 말에는 "몸이 하나기에 이것저것 동시에 하기에는 어려운 일이고, 현재로선 서울시를 지키는 게 가장 큰 가치"라며 "제 진심과 각오가 시민 여러분께 잘 전달됐으면 좋겠다"고 강조했습니다.더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보의 성동구청장 재임 시절 성폭력 혐의자가 성동문화원 원장에 재임용됐다는 논란에 대해선 "자치구에서 벌어지는 인사 관련 문제를 엉뚱하게도 서울시에 미루는 모습은 두고두고 문제 될 것"이라고 비판했습니다.정 예비후보가 오늘 아침 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "문화원에 대한 관리·감독 권한은 서울시에 있다"며 "오세훈 시장한테 따질 문제"라고 한 데 대한 반박입니다.오 시장은 "자치구 문화원은 자치구청장 입김으로 운영되고 재정 지원도 자치구에서 더 많이 댄다"며 "선출 절차에도 성동구 행정관리국장이 이사로 들어가 있고 지역 정치하는 민주당 출신들이 대부분"이라고 강조했습니다.그러면서 "진실 공방을 떠나 (정 예비후보의) 서울시장 후보로서 자질, 면모에 대한 많은 회의가 생기지 않을까 한다"고 덧붙였습니다.한강버스와 관련해서는 "선거 직전 시작됐기에 필요 이상의 불필요한 오해와 공격을 많이 받았다"면서 "선거가 끝나고 사계절 정도 돌아가 보며 형성되는 이용 패턴과 시민 반응을 바탕으로 관광 쪽으로 무게중심을 옮길지, 더 투자해 대중교통으로 발전시킬지 결정할 순간이 1년 뒤쯤엔 와야 한다"고 했습니다.오 시장은 "민주당은 이거(한강버스) 성공할까 봐 노심초사하는 것 같은 느낌을 받는다"면서 "1년 정도는 여유를 주셔야 한다"고 덧붙였습니다.