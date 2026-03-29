이란전 후 역대 최대 수급 공방…외인이 던진 30조 개미가 받아

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 벌어진 뒤 국내 증시에서는 외국인과 개인 투자자 간 전례 없는 수급 공방이 벌어지고 있습니다.
월간 기준으로 각각 최대 규모의 순매도와 순매수를 기록하고 있는 것입니다.
전쟁 발발 직후인 지난 3일부터 27일까지 외국인은 유가증권시장에서 30조 2천630억 원 순매도했습니다.
아직 이달 거래일이 이틀 남았지만 이미 월간 기준으로 역대 최대 규모의 순매도 액수를 기록했습니다.
특히 외국인은 이달 들어 4일과 10일, 18일 단 사흘을 제외하고는 지속해서 '팔자'에 나섰습니다.
연초 이후로는 51조 3천170억 원 순매도했습니다.
반면 개인은 30조 6천880억 원 순매수했습니다.
개인 역시 월간 기준으로는 역대 최대 규모의 순매수입니다.
올해 들어 순매수 규모는 34조 3천160억 원입니다.
코스피는 이달 들어 지난 26일까지 외국인 매도세에 12.55% 하락하면서 주요국의 주가 지수 가운데 가장 큰 폭의 하락세를 보인 가운데 개인이 '사자'에 나서면서 추가 하락을 저지한 모습입니다.
증권가에서는 외국인이 한국 주식을 아직 위험 자산 중 하나로 인식하는 가운데 전쟁이 벌어지자 이에 따른 변동성 회피를 위해 매도하는 것으로 보고 있습니다.
여기에 한국이 대표적인 중동 지역 원유 수입국인 만큼 최근의 국제 유가 및 원/달러 환율 급등이 외국인의 수급 이탈을 가속하는 것으로 분석했습니다.
반면에 개인은 변동성 확대를 저가 매수의 기회로 여기며 매수세를 이어가고 있습니다.
'코스피 대장주' 삼성전자의 경우 이달 들어 27일까지 주가가 종가 기준 7.89% 내렸지만 개인은 16조 8천360억 원 순매수로 대응했습니다.
이 기간 외국인은 삼성전자 주식을 16조 7천287억 원 순매도했습니다.
이 같은 개인 매수세에 삼성전자의 외국인 지분은 27일 기준 48.90%로 50%를 밑돌았습니다.
외국인과 개인의 순매수도 1위 종목은 엇갈렸습니다.
이달 외국인의 순매수 1위는 한화에어로스페이스(2천326억 원)이었고 순매도 1위는 삼성전자(15조 4천961억 원)였습니다.
반면 개인은 삼성전자(15조 1천933억 원)를 가장 많이 순매수했고 한화에어로스페이스(3천196억 원) 가장 많이 순매도했습니다.
댓글