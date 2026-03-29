뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

어제보다 올랐다…서울 기름값 1,900원 돌파

김혜민 기자
작성 2026.03.29 11:39 수정 2026.03.29 11:44 조회수
어제보다 올랐다…서울 기름값 1,900원 돌파
▲ 2차 석유 최고가격제

2차 석유 최고가격제 시행 사흘째인 오늘(29일) 서울 평균 휘발유 가격이 1천900원을 넘어섰습니다.

유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천861.8원으로 전날보다 5.9원 올랐습니다.

같은 시각 경유 가격은 1천855.1원으로 5.1원 상승했습니다.

전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값은 오름폭이 더 컸습니다.

서울 평균 휘발유 가격은 L당 1천911.3원으로 전날보다 14.7원 올랐고, 경유 가격은 12.3원 상승한 1천889.5원으로 집계됐습니다.

정부는 지난 27일 2차 석유 최고가격제를 시행하고 보통휘발유는 1천934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1천923원, 실내 등유는 1천530원으로 각각 지정했습니다.

1차 석유 최고가격 (휘발유 1천724원, 경유 1천713원, 실내 등유 1천320원) 대비 모든 유종이 210원씩 인상됐습니다.

2차 석유 최고가격제 시행 이후 전국 주유소 기름값이 크게 오르면서 조만간 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 2천 원을 돌파할 수 있다는 전망도 나옵니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
김혜민 기자 사진
김혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지