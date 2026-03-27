오세훈 "혁신 선대위는 중도 확장 선대위…외연 넓혀야 승리"

▲ 오세훈 서울시장이 지난 26일 서울 동대문구 동대문디자인플라자에서 열린 '2026년 소상공인 힘보탬 박람회'에 참석, 축사를 하고 있다.

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 지도부에 중도 지향적으로 노선을 바꿔 달라고 거듭 촉구했습니다.오 시장은 오늘(27일) 오전 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "중앙당 선대위가 전국 선거를 중도 지향적으로 이끌어줄 것을 포기하면 안 된다"며 "그게 혹시 어려워진다면 서울시 차원에서라도 중도 확장 선대위를 꾸려야 된다는 건 당연한 것"이라고 말했습니다.장동혁 대표가 선거 기간 서울에 지원 유세를 온다면 어떻게 할 것이냐는 질문에 오 시장은 "저도 그분 모시고 싶다"면서도 "다만 오실 때 좀 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠습니다. 그걸 계속 지금 촉구하고 있는 것"이라고 답했습니다.오 시장은 이어 "아직도 한 달 정도는 여유가 있다"며 "제일 좋은 건 선대위만 중도 확장성을 띠는 게 아니라 당 자체가 중도 확장성을 띠어야 한다고 생각한다"고 강조했습니다.또 "마지막 순간까지 당의 변화를 촉구하는 게 당인으로서 도리라고 생각한다"고 덧붙였습니다.당의 변화가 선거 막판까지 이뤄지지 않으면 장 대표와 분리해 '오세훈만의 선거'를 치를 결심이 있는지 묻는 말에는 "분리해야 합니다. 그렇게 되면 분리할 수밖에"라고 대답했습니다.오 시장은 특히 선거운동 때 국민의힘 상징색인 붉은색 점퍼를 입을 것이냐는 질문에 "이렇게 답변드리겠습니다. 빨간색 입고 싶습니다. 입게 해달라"고 말했습니다.당과 선거를 분리해서 치르는 방안은 최후의 수단으로 고려할 뿐 당의 쇄신을 끌어내는 것이 우선이라는 취지로 풀이됩니다.이외에도 오 시장은 현재 당의 지지율이 낮은 데 대해 "이제는 실천 방안을 다시 한번 모여서 논의하지 않으면 이런 상황에서 전국적인 선거를 어떻게 치르겠나 하는 걱정이 아직도 깊다"고 말했습니다.오 시장은 공천 신청 과정에서 당에 요구했던 이른바 '혁신 선대위'에 대해 "그동안 혁신 선대위다, 이런 표현을 써서 다소 혼선이 있었다"며 "이름을 정확히 하면 분명해지는데, 중도 확장 선대위라고 하면 오해가 없을 것 같다"고 설명했습니다.이어 "당 지지층을 확보해놓은 상태에서 중도로 외연을 넓혀야 비로소 승리할 수 있는 발판이 마련된다"며 "(중도 확장 선대위는) 그런 중도적인 브랜드를 가진 인물을 영입해서 그분이 그분의 얼굴로, 그분의 노선으로 선거를 치르는 것"이라고 부연했습니다.다만 선대위를 이끌 인물로 누구를 염두에 두고 있는지 묻는 말에 오 시장은 "특정인을 거명하면 오해가 생긴다"며 "자꾸 성함을 입에 올리는 건 결례인 것 같고 누가 됐든 당내 인사든 당외 인사든 그런 상징성을 수도권에서 가질 수 있는 분이면 좋겠습니다 하는 입장"이라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)