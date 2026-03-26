이세웅 이북5도 평북지사 1,587억원…주식으로 540억 원↑

▲ 이세웅 이북5도위원회 평안북도지사(차관급)

행정안전부 이북5도위원회의 이세웅 평안북도지사가 삼성전자 주가 상승 영향으로 재산이 500억 원 넘게 늘어나 증가액과 총액 모두 1위를 기록했습니다.정부공직자윤리위원회가 공개한 정기 재산 변동 사항에 따르면 이 지사는 본인과 배우자 명의로 총 1천587억 2천484만3천 원의 재산을 신고했습니다.이는 직전 신고보다 540억 3천895만9천 원 증가한 것으로, 이번 공개 대상자 1천903명 중 재산 증가액이 가장 컸습니다.재산 총액 기준으로도 1위를 차지했습니다.재산 증가의 주요 요인은 삼성전자의 주식 가치 상승입니다.본인과 배우자의 보유 주식과 채권 등 증권 신고액은 총 1천63억 5천479만4천 원으로, 종전보다 542억 4천505만 원 늘었습니다.이 지사는 삼성전자 주식을 81만 1천100주 보유하고 있습니다.LG전자 2천845주, 대한항공 1만 8천469주, 한진칼 1천907주 등도 보유하고 있으나 삼성전자 주식에 비하면 소량입니다.경기 남양주와 서울 강북구 수유동·중구 장충동, 충북 괴산 등에 373억 5천611만8천 원 상당의 본인 명의 토지를 보유하고 있으며, 장충동 단독주택(91억 2천900만 원)도 신고했습니다.이 밖에 2015년식 마이바흐(3천650만 원)와 2025년식 G90 롱휠베이스(1억 4천62만 원) 등 차량을 보유하고 있습니다.배우자 명의로 골프장 3곳과 콘도 1곳 등 3억 3천233만 원 상당의 회원권을 신고했습니다.예금은 본인 및 배우자 명의로 총 58억 7천547만9천 원을 보유하고 있습니다.손양영 이북5도위원회 함경남도지사는 63억 6천987만2천 원을 신고해 직전보다 6억 6천631만7천 원 증가했습니다.손 지사는 서울 서초구 다가구주택과 마포구 공덕동 오피스텔, 송파구 아파트, 경기 성남시 분당구 사무실(배우자 명의) 등 총 46억 1천725만 원 규모의 부동산을 보유했습니다.또, 손 지사의 배우자가 10억 851만4천 원 상당의 주식을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.윤호중 행안부 장관은 23억 7천960만9천 원을 신고해 직전보다 2억 1천849만6천 원 증가했습니다.윤 장관은 배우자와 함께 부천시 상가, 구리시 아파트·사무실 전세권·상가 등 총 10억 3천553만4천 원 규모의 부동산을 보유하고 있습니다.김용균 행안부 안전예방정책실장은 총 11억 3천881만5천 원의 재산을 신고했습니다.김 실장은 본인과 배우자 공동명의로 서울 성동구 아파트(12억 3천500만 원)와 세종시 아파트(5억 800만 원) 등 2주택을 보유하고 있고, 총 12억 2천340만3천 원의 채무를 신고했습니다.본인, 배우자, 모친의 예금은 4억 1천338만8천 원입니다.행안부 국가경찰위원회 김정석 상임위원은 64억 1천297만7천 원을 신고했습니다.김 상임위원은 서울 용산구 단독주택을 비롯해 울산시 사무실, 목동 아파트 전세권 등 본인·배우자·장남 명의 건물을 합쳐 22억 3천958만2천 원 규모로 신고했습니다.본인과 배우자, 장남 명의 예금은 33억 6천684만2천 원으로 집계됐습니다.원민경 성평등가족부 장관은 33억 7천941만4천 원을 신고해 직전보다 1억 8천16만3천 원 증가했습니다.재산 증가분 가운데 예금이 1억 2천451만8천 원 늘어난 것이 주요 요인으로, 근로소득과 퇴직금 등이 반영된 것으로 나타났습니다.김삼화 한국양성평등교육진흥원장은 117억 4천352만7천 원을 신고했습니다.김 원장은 본인과 배우자 명의로 토지 2억 7천977만5천 원과 서울 서초구 아파트 등을 포함한 건물 43억 6천400만 원을 신고했습니다.이와 함께 예금은 33억 6천662만 원, 주식과 채권 등 증권은 40억 3천20만9천 원을 각각 신고했습니다.김승룡 소방청장은 5억 867만6천 원을 신고했습니다.(사진=이북5도위원회 홈페이지, 연합뉴스)