고위 공직자 평균 재산 21억 원…3명 중 1명은 '20억 이상'

중앙과 지방의 고위 공직자가 1인당 평균 20억 9천563만 원(지난해 말 기준)의 재산을 보유한 것으로 집계됐습니다.



개별 고위 공직자의 직전 신고액과 비교하면 평균 1억 4천870만 원이, 2024년 말 기준으로 한 고위 공직자의 평균 재산(20억 6천314만 원·지난해 3월 공개)과 비교하면 3천여만 원이 각각 늘었습니다.



정부공직자윤리위원회는 이 같은 내용의 고위 공직자 재산 내역을 공직윤리시스템(peti.go.kr)과 관보를 통해 공개했습니다.



공개 대상은 행정부 소속 정무직, 고위공무원단 가등급, 국립대학 총장, 공직유관단체장, 광역·기초 지방자치단체장, 광역의회 의원, 시도 교육감 등 1천903명입니다.



이들 중 1천449명(76.1%)은 종전 신고보다 재산이 늘었고, 454명(23.9%)은 감소했습니다.



증가 요인은 저축 및 주식 가격 상승 등 순재산 증가 비중이 73.6%(1억 944만 원)로 가장 많았습니다.



주택 공시가격 및 토지 개발공시지가 상승 등에 따른 가액변동 비중은 26.4%(3천926만 원)였습니다.



재산 감소 요인으로는 직계존비속 재산 고지 거부, 주식백지신탁, 가상자산 가액 하락 등이 있었습니다.



재산 총액 규모별로는 20억 원 이상을 신고한 고위 공직자가 616명(32.4%)으로 가장 많았습니다.



이어 10억∼20억 원이 538명(28.3%), 5억∼10억 원 374명(19.7%), 1억∼5억 원 308명(16.2%), 1억 원 미만 67명(3.5%) 순이었습니다.



이재명 대통령은 종전보다 18억 8천만 원이 늘어난 49억 7천만 원을 신고했습니다.



인세·급여·ETF 평가이익 등이 주된 증가 사유였습니다.



대통령비서실·국가안보실의 수석비서관 이상 주요 직위자 중에서는 위성락 국가안보실장이 61억 4천만 원으로 가장 많은 재산을 등록했습니다.



내각에서는 김민석 국무총리가 종전보다 1억 7천만 원 늘어난 3억 3천만 원을 신고했습니다.



장관 중에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관(223억 원)과 최휘영 문화체육관광부 장관(177억 4천만 원)이 상위에 랭크됐습니다.



광역자치단체장 중에서는 오세훈 서울시장(72억 8천만 원)과 박형준 부산광역시장(55억 2천만 원) 순으로 재산이 많았습니다.



김두겸 울산광역시장은 종전보다 10억 4천만 원이 늘어난 30억 2천만 원을 신고했습니다.



대상자 가운데 총액 1위는 지난해에 이어 올해도 행정안전부 이북5도위원회의 이세웅 평안북도지사로 1천587억 2천만 원을 신고했습니다.



이 지사는 재산 증가 규모도 540억 원으로 가장 컸습니다.



이어 조성명 서울 강남구청장이 462억 6천만 원, 이찬진 금융감독원장이 407억 3천만 원으로 뒤를 이었습니다.



정부공직자윤리위원회는 오는 6월 말까지 이번에 공개한 모든 공직자의 재산 변동 사항에 대한 심사를 마무리할 예정입니다.



거짓 기재했거나 중대 과실로 누락한 경우, 직무상 알게 된 비밀을 이용해 재산상 이익을 취한 경우에는 경고 및 시정조치, 과태료 부과, 해임·징계 의결 요구 등의 조치를 취할 방침입니다.



위원회는 특히 직무상 비밀을 이용한 부동산 취득, 부동산 명의신탁 여부 등을 심층 심사해 부정한 재산 증식 혐의가 있거나 법 위반 사실이 발견되면 관계 기관 조사 의뢰 및 통보 등 조치도 합니다.



한편 위원회는 지난해 재산 심사와 관련해선 징계 의결 요구 38건, 과태료 부과 233건, 경고 및 시정 1천265건을 조치했다고 밝혔습니다.



정기 재산 공개 대상자 가운데 직계존비속 등의 고지 거부가 있는 비율은 2024년 43.6%, 2025년 46.5%에 이어 올해는 48.2%로 증가하는 추세입니다.



위원회는 올해 상반기 중 국민 누구나 등록 의무자의 재산 의혹 관련 제보를 할 수 있도록 공직윤리시스템에 '부동산 공정 신고센터'를 개설해 전담반을 운영할 방침입니다.