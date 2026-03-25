서울 역세권 325곳 복합개발…이동 거점에서 '생활 거점'으로

▲ 오세훈 서울시장이 25일 시청 브리핑룸에서 열린 '서울 역세권 직주락 활성화 전략 기자설명회'에서 브리핑을 하고 있다.

하루 1천만 명이 오가는 서울 도심 역세권 총 325곳이 고밀·복합개발을 거쳐 일자리, 주거, 문화·여가, 생활 사회간접자본(SOC)이 결합한 도시공간으로 거듭납니다.오세훈 서울시장은 오늘(25일) 오전 기자설명회를 열어 역세권에서 진행 중인 기존 사업은 확대하고 성장 잠재력이 높은 지역을 추가 발굴해 새로운 도시계획 모델을 적용하는 '서울 생활거점 활성화 전략'을 2031년까지 추진한다고 밝혔습니다.이번 사업은 '출퇴근은 짧게, 휴식은 길게, 일상은 풍요롭게'를 목표로 시민 일상 편의와 도시경쟁력을 동시에 높이는 것이 핵심입니다.일반적으로 도심권에서 역 주변 250m 지역을 일컫는 역세권은 이동 거점이자 생활 중심지임에도 소형 필지의 비율이 높고 개발 여건이 제한돼 체계적인 개발이 어렵습니다.역세권 용적률은 서울 평균의 약 1.1배로, 40년 이상 노후 건축물 비율이 높습니다.이에 시는 2022년 역세권을 '직·주·락 생활거점'으로 전환하는 비전을 제시했습니다.기존에 역 주변 250m 이내였던 역세권 범위를 350m 이내로 확대하고 중심지 용적률 완화, 비주거 의무 비율 삭제, 층수 35층 제한 철폐 등 역세권 장기전세주택 제도 정비를 추진해왔습니다.그 결과 도심형 역세권 장기전세주택이 2021년 이후 92곳 증가했고, 특히 신혼부부나 청년 등을 위한 미리내집 1만 6천 세대를 비롯한 공공임대주택 6천624세대를 공급했습니다.이 같은 시의 비전을 더 확대하고 본격화하는 것이 이번 전략입니다.이를 위해 시는 ▲ 역세권 개발 대상지 확대 ▲ 역세권 장기전세주택 입지 범위 확대 ▲ 환승역 개발 확대 및 용적률 완화 ▲ 역과 역 사이 비역세권 간선도로변 '성장잠재권 활성화 사업' 등 방안을 마련했습니다.기존에는 중심지 역세권 153곳에서만 가능했던 상업지역 용도지역 상향을 서울 전체 역세권 325곳으로 확대하고 향후 5년간 100곳을 추가 개발합니다.토지 가격이 낮아 추진이 어려웠던 11개 자치구에 대해 종전까진 증가 용적률의 50%를 부담해야 했던 공공기여 비율을 30%로 낮춰 민간 참여를 유도합니다.역세권 장기전세주택은 역사와의 거리를 기존 350m 이내에서 500m로 확장하고 폭 20m 이상 간선도로 교차 지역 200m 이내를 포함합니다.이를 통해 기존의 127곳 12만 호였던 역세권 장기전세주택을 366곳 21만 2천 호로 늘립니다.환승역 역세권은 성장거점형 도심복합개발을 통해 고밀·복합 개발을 유도합니다.이를 위해 환승역 반경 500m 이내에서 일반상업지역 기준으로 용적률을 최대 1천300% 허용합니다.향후 5년간 35곳의 신규 대상지를 발굴할 방침입니다.역과 역 사이 간선도로변은 청년창업·주거·상업·생활시설이 결합한 복합공간을 조성하기 위한 '성장잠재권 활성화 사업'을 도입합니다.폭 35m 이상 주요 간선도로변을 중심으로 최대 일반상업지역까지 용도지역 상향을 허용하며 향후 5년 동안 60곳을 선정해 개발합니다.시는 이번 전략을 통해 역세권 중심 생활거점을 서울 전역에 확산하고 공급 속도를 획기적으로 단축해 대규모 복합거점과 생활밀착형 거점을 동시에 구축한다는 계획입니다.오 시장은 "역세권을 중심으로 일자리·주거·여가 기능이 결합한 생활거점이 점차 확대되고 있다"며 "앞으로는 제도 개선과 신규 사업 도입을 통해 더 많은 지역에서 더 빠르게 변화가 체감될 수 있도록 하고, 서울 전역에 생활거점을 촘촘히 확산해 나가겠다"고 말했습니다.이어 "민간과 공공이 협력해 생활거점의 고밀·복합개발을 추진함으로써, 누구나 살고 싶고 머물고 싶은 미래세대를 위한 서울만의 도시공간을 만들겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)