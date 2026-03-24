작년 외국 은행 국내 지점 순이익 5.8%↓…4년 만에 감소

지난해 외국 은행 국내 지점 순이익이 4년 만에 감소세로 돌아섰습니다.



오늘(24일) 금융감독원에 따르면 32개 외국 은행 국내 지점의 작년 당기순이익은 1조 6천773억 원으로 전년(1조 7천801억 원) 대비 5.8% 감소했습니다.



외은 지점 순이익은 2021년 1조 1천482억 원에서 2024년 1조 7천801억 원으로 3년 연속 증가했으나 지난해 4년 만에 하락세로 돌아섰습니다.



지난해 외은 지점의 이자 이익은 9천137억 원으로 전년(9천588억 원) 대비 4.7% 감소했습니다.



달러 고금리 기조로 외화 조달금리 수준은 높게 유지된 반면, 국고채 등 운용 금리는 하락 폭이 확대되면서 순이자마진(NIM)이 하락했기 때문입니다.



비이자 이익도 2조 4천909억 원으로 전년 대비 2.0% 줄었습니다.



외환·파생 관련 이익은 전년보입니다.



9천613억 원(43.1%) 증가한 3조 1천942억 원이었습니다.



원/달러 환율 하락 등으로 외환 이익이 전년보다 8조 76억 원(128.5%) 늘었고, 파생 이익은 7조 463억 원(-83.2%) 줄어든 데 따른 것입니다.



외은 지점은 본점 등에서 달러를 차입하고 외환(FX)·통화스와프 등을 통해 원화로 교환·운용한 뒤 달러화로 상환하는 영업 방식을 취합니다.



따라서 환율 하락 시 외환 부분은 이익, 파생 부문은 손실이 발생하는 것이 일반적입니다.



유가증권이익은 5천448억 원 손실을 기록해 전년보입니다 9천727억 원 줄었습니다.



국고채 금리가 급등하면서 평가 손실이 크게 확대된 영향입니다.



특히 미국계 은행 5곳의 유가증권이익은 전년(2천92억 원)보다 5천59억 원 줄어 2천967억 원 손실이 난 것으로 집계됐습니다.



인플레이션과 금리 인하 지연 우려가 확산해 국고채 10년물 금리는 지난해 12월 말 연 3.39%로 1년 전(연 2.86%)보입니다 크게 올랐습니다.



지난해 외은 지점 총자산(평잔)은 450조 1천억 원으로 총자산 대비 이익률(ROA)은 0.37%를 나타냈습니다.



금감원은 "최근 이란 전쟁으로 금융시장 변동성이 높아지는 만큼 향후 외은 지점의 자금 조달·운용 및 유동성과 영업 전략 변화를 상시 감시하겠다"며 "외은 지점별 내부통제 요인 등 리스크 기반 검사도 실시할 예정"이라고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)