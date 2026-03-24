중기중앙회·민주당, 중동 사태 대응 간담회…물류비 지원 건의

▲ 중소기업중앙회

중소기업중앙회는 오늘(24일) 영등포구 여의도 중기중앙회에서 더불어민주당과 함께 '중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회'를 열고 수출·제조 중소기업과 소상공인의 애로를 점검하고 대응 방안을 논의했다고 밝혔습니다.이날 간담회에는 정청래 대표, 한정애 정책위의장, 강준현 수석대변인, 김영환 당대표 정무실장, 안도걸 중동사태 경제 대응 태스크포스(TF) 간사 등이 참석했습니다.중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장과 배조웅 수석부회장을 비롯해 의료기기, 식품, 플라스틱, 알루미늄, 물류 등 관련 업종 대표가 자리했습니다.중소기업계는 이날 간담회에서 수출바우처 운영 개선과 수출 중소기업 물류비 지원 확대, 포워더 중소기업 지원, 석유 유통시장 거래 구조 개선, 중동발 공급망 불안 대응 및 피해 기업 지원 등을 건의했습니다.김기문 중기중앙회 회장은 "중동사태로 인해 수출기업은 거래 불확실성과 물류비용이 증가하고 국내 중소제조업은 원가 급등과 원부자재 조달 문제로 조업에 차질을 빚고 있다"며 "중소기업과 소상공인들이 현장에서 겪는 애로사항이 해소될 수 있도록 국회에서도 대안을 고민해주기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)