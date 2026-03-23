'땅꺼짐' 1년째인데…하수관로 정비는 언제

<앵커>



지난해 대형 땅꺼짐으로 오토바이 운전자 1명이 숨진 서울 명일동 땅꺼짐 사고 기억나실 겁니다. 내일(24일)이면 사건 발생 1년째지만, 사고 원인의 절반 이상을 차지하는 노후 하수관로 정비는 예산 문제로 더디기만 합니다.



윤나라 기자가 취재했습니다.



<기자>



도로에 갑자기 커다란 구멍이 생기더니 달리던 차량은 튕겨 나가고 오토바이는 그대로 빠져버립니다.



지난해 3월 24일 발생한 이 사고로 1명이 숨지고, 1명이 다쳤습니다.



1년 만에 사고 현장을 다시 찾았습니다.



바닥 곳곳에 금이 간 바로 옆 주유소는 지하 기름 탱크가 깨지는 바람에 1년째 영업을 못 하고 있습니다.



[이충휘/사고 현장 인근 주유소 대표 : 자다 보면 주유소가 무너지는 꿈, 불나는 꿈을 수시로 꿔서 굉장히 불안하죠.]



땅꺼짐의 주요 원인은 땅속 낡은 수도관에서 새어 나온 물이 주변 토사를 쓸어내려 빈 공간을 만들기 때문입니다.



2021년 11건이던 서울시 땅꺼짐 사고는 지난해 42건으로 늘었는데, 겨우내 얼었던 토사가 녹고, 빗물에 쓸려 내려가는 봄과 여름에 70% 이상이 집중됐습니다.



문제는 30년 넘은 서울 지역 노후 하수관로가 4천830km에 달해 서울시는 2029년까지 노후 하수관로를 전수 점검하고, 2030년까지 5년 동안 총 1천km를 정비하겠다는 계획입니다.



하지만 1km를 교체하는 데 21억 원이나 들고 1년에 200km씩 정비한다고 해도 정비 가능한 하수관로는 전체 노후 하수관로의 5%에 그칩니다.



[최명기/대한민국산업현장교수단 교수 : 사고가 나면 (정부가) 관심을 가지셨다가 사고가 안 나면 또 관심이 식다 보면 이런 SOC 예산들이 많이 깎이면서.]



지하 빈 공간을 탐지하는 GPR 탐사에도 한계가 있습니다.



공사장 주변 땅 꺼짐은 더 깊은 곳에서 발생하는데, 탐지 깊이가 2m 안팎에 불과하기 때문입니다.



[한휘진/서울시 지하안전과장 : (GPR 탐사가) 2m까지밖에 안 되기 때문에 30~40m까지 지반을 볼 수 있도록 복합탐사라고, 올해 준비하고 있습니다.]



서울시는 노후 하수관로 정비를 위한 예산 확대와 국비 확보를 위해 정부 지원을 요청하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 안여진)