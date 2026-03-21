석유 최고가제 시행 첫째주, 주유소 기름값 하락 전환

▲ 주유

석유 최고가격제가 시행된 첫 주에 전국 주유소 기름값이 대폭 하락 전환했습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 3월 셋째 주(15∼19일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 72.3원 내린 1천829.3원이었습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 96.5원 하락해 1천828.0원을 기록하며 큰 낙폭을 보였습니다.지역별로 가격이 가장 높은 서울의 휘발윳값은 전주보다 85.4원 하락한 1천865.4원, 가격이 가장 낮은 대전은 114.0원 내린 1천804.9원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천835.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천807.5원으로 가장 낮았습니다.이번 주 국제유가는 중동 사태 긴장이 계속되며 급등했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 30.4달러 오른 158.3달러였습니다.국제 휘발유 가격은 14.3달러 상승한 142.7달러, 국제 자동차용 경유는 23.5달러 오른 203.1달러로 집계됐습니다.한편 정부는 석유 최고가격제에 따라 오는 27일 최고가격을 발표할 계획입니다.통상 2∼3주가량 차이를 두고 국제유가 변동이 국내 주유소 가격에 반영되는 것을 감안하면 가격 인상이 불가피하다는 관측이 나옵니다.