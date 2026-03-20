전부 태우고 옆 건물까지…14명 실종 · 55명 부상

<앵커>



오늘(20일) 오후 대전의 한 자동차 부품 공장에서 대형 화재가 발생했습니다. 불이 빠른 속도로 번지면서, 지금까지 공장 직원 55명이 중경상을 입었고, 내부에 있던 14명은 아직 연락이 닿지 않고 있습니다.



먼저 윤나라 기자가 보도합니다.



<기자>



수 km 밖에서도 보일 만큼 거대한 연기 기둥이 솟구칩니다.



소방헬기까지 동원돼 소화 물질을 뿌리지만, 불길은 쉽게 잡히지 않습니다.



대전 대덕구 문평동의 자동차 부품 제조공장에서 오늘 오후 1시 17분쯤 큰불이 났습니다.



불이 난 건물은 3층짜리 2개 동 공장 연결 통로로 이어져 있는데 화재가 발생한 건물은 모두 불에 탔고, 옆 건물에도 불이 옮겨붙었습니다.



이 불로 유독가스를 들이마시거나 불길을 피해 건물 2~3층에서 뛰어내리다가 직원 55명이 크고 작은 부상을 입었습니다.



화재 당시 공장에는 170명이 근무 중이었는데, 이 중 14명은 연락이 닿지 않아 진화 후 공장 내부 수색이 이뤄지면 인명 피해가 늘어날 것으로 우려됩니다.



[남득우/대전 대덕소방서장 : (불이 난 게) 점심시간 중이라 아마 휴게소 쪽에 좀 많이 계실 거라고 저희는 판단이 되는데 그것도 수색을 해봐야 정확한 위치를 판단할 수 있을 것 같습니다.]



소방 당국은 화재 발생 36분 만인 1시 53분 국가소방동원령을 발령했고 진화 작업을 벌이고 있습니다.



소방 당국은 저녁 6시 기준 불길의 80%가 진화됐다고 밝혔습니다.



큰 불길은 잡았지만 건물 붕괴 우려로 완진까지는 시간이 더 필요한 상황입니다.



[남득우/대전 대덕소방서장 : 옥내에 진입을 해야 되는데 붕괴 우려 때문에 저희가 진입을 못 하고 있습니다.]



소방 당국은 불을 끄는 대로 건물 내부에 있는 실종자 파악 등 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 최진화)