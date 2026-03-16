오세훈, 캡슐호텔 화재 점검…"간이 스프링클러 설치 지원 등 검토"

▲ 오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 소공동 복합건축물 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살피고 있다.

오세훈 서울시장은 오늘(16일) 오후 중구 소공동 캡슐호텔 화재 현장을 찾아 소규모 숙박시설의 화재 안전관리 실태를 점검했습니다.오 시장은 "서울시는 이번 사고를 매우 엄중하게 받아들여 객실 밀집구조로 인해 화재 시 대피가 어려운 숙박시설에 대한 소화설비 보강 필요성을 관계기관과 면밀하게 검토하겠다"며 "간이 스프링클러와 자동확산소화기 설치 지원 등 화재 초기 대응력을 높일 수 있는 보완 대책도 살펴보겠다"고 밝혔습니다.또 "소방, 자치구와 관련 시설 안전 실태를 전반적으로 점검해 실효성 있는 개선 대책을 마련하고, 제도개선을 위해 중앙정부와도 긴밀히 협력해 나가겠다"며 "서울을 찾은 모든 분이 안심하고 머물며 도시를 즐길 수 있도록 안전관리에 한 치의 빈틈도 두지 않겠다"고 강조했습니다.이어 "이번 화재로 부상을 입고 치료를 받고 계신 분들의 빠른 쾌유를 바란다"고 덧붙였습니다.시는 지난 14일 발생한 이 화재와 관련해 건물 내 숙박 중이던 외국인 관광객 등 피해자 보호를 위해 인근 호텔 17개 객실을 활용한 임시주거시설을 제공하고 있으며 부상자 병원 이송 지원 등 긴급 보호조치도 했습니다.시는 오는 19일까지 서울 시내 357개 소규모 숙박시설에 대한 화재안전 조사를 완료하고 5천500여 개 외국인 관광 도시민박업소와 호스텔, 한옥 체험업소에 대한 화재안전 컨설팅도 실시할 예정입니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)