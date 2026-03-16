정부, BTS 공연 앞두고 서울 숙박시설 5천4백여 곳 긴급 화재 안전 점검

▲ 15일 서울 중구 소공동 한 캡슐호텔에서 전날 벌어진 화재사고 조사를 위한 열린 경찰ㆍ소방 등 합동감식이 이뤄지고 있다.

정부가 서울 소공동 캡슐호텔 화재를 계기로 서울 시내 숙박시설에 대한 긴급 화재 안전 점검에 나섭니다.이달 21일 광화문광장에서 진행되는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 등으로 외국인 관광객과 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상되는 데 따른 조치입니다.행정안전부에 따르면 소방청은 오늘(16일)부터 19일까지 나흘간 서울 소재 주요 숙박시설 5천481개소를 대상으로 긴급 안전점검을 실시합니다.점검 대상은 외국인관광 도시민박업 4천904개소, 한옥체험업 381개소, 종로구·중구 숙박시설 151개소입니다.이 가운데 이번 화재 사고와 같은 캡슐 형태 수면시설을 갖춘 숙박시설은 45개소입니다.외국인관광 도시민박업과 한옥체험업은 현장 방문을 통해 화재감지기 등 소방시설 작동 여부를 확인하고 관계자 대상 소방안전 교육과 화재 예방 안내도 실시합니다.특히 방문객 밀집이 예상되는 종로구·중구 숙박시설과 서울 시내 캡슐형 숙박시설에 대해서는 특별소방검사를 실시합니다.행안부는 소방청과 지방정부, 전기·가스안전공사 등 관계기관과 함께 좁은 공간에 밀집된 구조로 화재 확산 우려가 큰 캡슐형 숙소 등에 대해서는 표본점검도 진행할 예정입니다.특별소방검사 결과가 나오면 문화체육관광부, 보건복지부 등 관계기관과 함께 숙박시설 관리체계와 현장 화재안전관리 운영상의 문제점을 분석하고 제도 개선도 추진합니다.윤호중 행안부 장관은 김승룡 소방청장 직무대행으로부터 지난 14일 발생한 서울 소공동 숙박시설 화재 대응 상황을 보고받고 숙박시설 화재 안전 관리 강화를 지시했습니다.윤 장관은 "대규모 케이팝 공연을 앞두고 서울을 찾는 내외국인이 급증할 것으로 예상되는 만큼 긴급 안전점검을 신속하고 빈틈없이 추진해 모두가 안심하고 머물 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했습니다.정부는 BTS 컴백 공연 당일에도 화재 대응과 다중운집 인파 관리 등 안전관리 대책을 강화할 방침입니다.(사진=연합뉴스)