금감원, 중동 상황 틈탄 불법 공매도 관리 강화 주문

▲ 금융감독원

금융감독원은 오늘(13일) 중동상황으로 금융시장 변동성이 커진 틈을 악용한 불법 공매도를 철저히 관리할 것을 업계에 주문했습니다.금감원은 오늘 오후 서울 여의도 본원에서 공매도중앙점검시스템(NSDS)에 참여하는 주요 증권사 21개사의 준법감시인을 소집해 이승우 공시·조사 부문 부원장보 주재로 긴급 간담회를 했습니다.이 부원장보는 "증시 변동성이 확대된 상황에서 무차입 공매도 등 불법 공매도로 시장의 신뢰가 훼손하지 않도록 철저한 준법 관리를 해야 한다"고 당부했습니다.금감원은 매도가능 잔고 산정 프로세스와 잔고 초과 매도주문 차단 기능 등 주문 단계에서 무차입 공매도를 막기 위한 관리를 강화하라고 주문했습니다.또 최근 발생한 무차입 공매도의 다수 건이 단순 실수나 착오에 의한 것이었던 만큼, 내부통제가 제대로 작동하는지도 점검해 달라고 했습니다.이밖에 공매도 전산시스템이 대량의 데이터를 일시에 처리하다가 대규모 공매도 위반이 발생할 가능성을 차단하고, 불법 공매도로 시장을 교란하는 행위가 감지되면 즉시 당국에 제보해 달라고 협조를 요청했습니다.이 부원장보는 "금감원도 공매도 동향을 지속해 모니터링하고 시장을 교란하는 공매도에 대해 신속 조사해 엄정하게 조치하겠다"라고 밝혔습니다.