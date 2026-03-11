뉴스
이억원 "중동 사태 최악도 염두…'금융권 약한 고리' 분석"

김혜민 기자
작성 2026.03.11 11:25 조회수
이억원 "중동 사태 최악도 염두…'금융권 약한 고리' 분석"
▲ 이억원 금융위원장이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 금융시장 리스크 점검회의를 주재하고 있다.

이억원 금융위원장은 중동 사태 장기화 가능성을 염두에 두고 금융시장 내 취약 요인인 이른바 '금융권 약한 고리'를 점검하겠다고 밝혔습니다.

채권시장·자금시장 안정을 위한 '100조+α 프로그램'을 추가 확대하는 방안도 신속히 마련하기로 했습니다.

금융위원회는 오늘(11일) 이억원 금융위원장 주재로 연구기관과 신용평가사, 증권사 리서치센터 등 시장 전문가들과 함께 '금융시장 리스크 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 논의했습니다.

이억원 위원장은 이번 중동 사태가 과거와 달리 향후 전개 양상을 예단하기 어려울 만큼 불확실성이 크고 글로벌 에너지 공급망 교란 가능성도 큰 상황이라고 진단했습니다.

대외 리스크가 자본시장으로의 자금 이동이 확대되는 이른바 '머니무브' 등과 맞물려 예상치 못한 경로로 확산할 가능성, 금리·물가·환율이 동시에 상승하는 '3중고'가 시장에 부담으로 작용할 우려 등도 논의됐습니다.

이 위원장은 특히 중동 상황 및 장기화 등 최악의 상황까지도 염두에 두고 시나리오별 테스트를 실시해 시장·업권·산업 업종별 영향과 리스크 요인을 종합적으로 분석·점검할 것을 지시했습니다.

외부 충격에 취약한 금융업권이나 고위험 금융상품 등 금융시장 내 '약한 고리'를 식별하는 리스크 분석이 중요하다고 강조했습니다.

아울러 최근 주가 등 금융시장 변동성이 확대되는 시기에 신용융자 등 레버리지 투자 리스크를 철저히 점검하고 투자자 보호에도 만전을 기할 것을 당부했습니다.

또 이러한 분석과 점검 결과를 토대로 부문별·시나리오별 대응계획(컨틴전시 플랜)을 재점검하고, 변화된 금융환경에 최적화된 시장안정 방안을 선제적으로 시행할 것도 주문했습니다.

(사진=연합뉴스)
