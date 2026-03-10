이찬진 "중동발 불확실성 지속"…반대매매·ETF손실 안내 강화

▲ 금융감독원

이찬진 금융감독원장은 오늘(10일) 중동사태로 인한 시장 불확실성이 지속할 수 있다며 '빚투'(빚내서 투자) 등 고위험 투자로 투자자 손실이 확대되지 않도록 위험 안내를 강화하라고 지시했습니다.이 원장은 이날 오전 바젤은행감독위원회 최고위급 회의 참석을 위한 스위스 출장 중 화상으로 임원회의를 주재하고 이같이 강조했습니다.이 원장은 "중동상황 이후 국내외 금융시장 변동성이 크게 확대되고 있다"며 "금융시장 불확실성이 상당 기간 지속할 가능성이 있다"고 판단했습니다.이어 금융시장 안정과 금융사 건전성 관리 등에 총력 대응할 것을 지시했습니다.특히 시장 변동성이 확대돼 투자자가 과도한 위험에 노출될 수 있다며 반대매매 가능성 등 신용거래 관련 투자위험 안내를 강화할 것을 주문했습니다.고위험상품인 레버리지 ETF 관련 개인투자자의 투자현황을 모니터링하고 변동성 확대로 대규모 손실을 예방하기 위해 투자자 유의사항을 안내할 것도 지시했습니다.주식 인플루언서의 유튜브 등을 활용한 허위사실 유포나 리딩방 선행매매 등 불공정거래 행위를 집중 점검하고, 위반사항이 적발 시 엄정 조치하겠다고 밝혔습니다.아울러 금융업권별 잠재 위험요인을 점검하고 유가·환율 변동에 따른 기업 유동성과 자금조달 여건도 모니터링하겠다고 말했습니다.이 원장은 "중동상황이 안정화할 때까지 24시간 비상대응체계를 지속 가능하겠다"며 "필요하면 관계기관과 협력해 시장 안정화 조치를 적시에 실행할 것"이라고 강조했습니다.이에 맞춰 금감원은 오는 11일 주요 증권사 관계자들을 모아 '빚투'와 관련해 간담회를 하고 신용거래융자 리스크 관리를 강조하는 한편, 신용공여 위험성 전달 등 투자자 보호를 당부할 계획입니다.