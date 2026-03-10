서울 평균 기름값 하락 전환…휘발유 1천946원·경유 1천967원

▲ 주유소 기름값

중동 전쟁의 조기 종식에 대한 기대감에 국제 유가가 80달러 대로 떨어진 가운데 서울 평균 휘발유·경유 가격이 하락세로 전환했습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘(10일) 오후 4시 기준 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천946.3원으로 어제보다 3.3원 내렸습니다.서울 평균 경유 가격도 4.6원 하락한 1천966.9원으로 집계됐습니다.다만 전국 주유소 평균 기름값은 여전히 상승세를 보였습니다.같은 시각 전국 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천906.9원으로 어제보다 4.3원 올랐습니다.경유 가격은 1천931.5원으로 5.1원 상승했습니다.경유 가격은 여전히 휘발유 가격보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.어제 한때 배럴당 100달러를 돌파했던 국제 유가는 트럼프 대통령이 전쟁의 조기 종식 가능성을 언급한 뒤 80달러대로 내려간 상태입니다.통상 국제유가 변동은 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.정부는 국내 유가 안정을 위해 이번 주 중으로 석유 최고가격제를 시행하겠다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)