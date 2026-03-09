김정관 "기름값 오를 땐 빨리, 내릴 땐 천천히…불법 행위 엄벌"

▲ 김정관 산업통상부 장관이 9일 서울 대한상공회의소에서 열린 중동상황대응본부 회의에서 발언하고 있다.

김정관 산업통상부 장관은 오늘(9일) "정부는 국제유가 상승에 편승해 민생물가 안정에 역행하는 행위에 대해 엄정히 대처할 것"이라고 밝혔습니다.김 장관은 오늘 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 국내 석유 시장 점검을 위한 '중동 상황 대응본부' 회의를 주재하고 석유 가격 급등세를 예의 주시하고 있다며 이같이 경고했습니다.김 장관은 "최근 중동 상황으로 인해 국제유가가 배럴당 90불대 수준으로 상승했고, 국내 석유 가격도 급격히 올라 국민께서도 민생물가 상승에 걱정이 많으시다"며 "민관이 합심해 석유가격 안정에 최선의 노력을 기울여야 한다"고 강조했습니다.그는 특히 "실제 일부 주유소들은 일주일 만에 휘발유는 500원, 경유는 700원 넘게 올렸다고 한다"며 "정유사들이 국제 유가 인상을 하루 이틀 만에 국내 가격에 반영하면서 '오를 땐 빨리, 내릴 땐 천천히 움직인다'는 국민의 믿음이 더 강해졌다"고 지적했습니다.그러면서 범부처 석유시장 점검단을 구성해 정량 미달, 가짜 석유, 가격 담합, 세금 탈루 등 불법행위를 엄중히 단속하고 있으며 2천여 개 주요소를 대상으로 특별 현장점검을 실시하고 있다고 강조했습니다.김 장관은 정유사들에는 직영주유소 판매가격 안정을, 알뜰주유소 3사 (석유공사·도로공사·농협경제지주)에는 전국 평균 가격보다 저렴하게 석유제품이 공급될 수 있도록 독려할 것을 각각 당부했습니다.회의에는 SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크 등 국내 정유 4사와 대한석유협회, 석유유통협회, 주유소협회 등 업계가 참석했고, 한국석유공사, 한국석유관리원, 농협경제지주, 한국도로공사 등 기관이 참석했습니다.김 장관은 어제 저녁 미국 방문을 마치고 귀국해 첫 일정으로 오늘 아침 일찍 회의를 소집해 정유업계와 유관기관에 국내 석유 제품 가격 안정을 당부했습니다.중동 정세 불안에 따라 산업부는 지난 5일 오후 3시부로 자원안보 위기경보 '관심' 단계를 발령하고, 중동 상황 변화에 대응하고 있습니다.비상 상황에 대비해 석유·가스 등 에너지 대체 수입선을 확보하고, 해외 생산분 도입을 추진하는 등 물량 확보에 총력을 기울이는 한편, 단계별 비축유 세부 방출계획을 수립해 수급 위기 악화 시 즉시 방출할 수 있도록 준비하고 있습니다.산업부는 유가 불안에 따라 이재명 대통령이 검토를 지시한 석유 최고가격 지정제와 관련해서는 문신학 산업부 차관을 중심으로 태스크포스(TF)를 꾸려 구체적인 제도 시행 방안을 설계하고 있습니다.(사진=연합뉴스)