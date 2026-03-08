오세훈, 국힘 서울시장 후보 등록 안 해…"당 노선 변경 촉구"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 오늘(8일) 저녁 6시 마감이었던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않았습니다.오 시장 측은 국민의힘 지도부가 지선을 앞두고 윤석열 전 대통령과의 절연으로 당 노선을 변경하는 것이 우선이라고 보고 이같이 결단했다고 밝혔습니다.오 시장 측은 언론 공지문에서 "오 시장은 지난 7일 '당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때, 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다'고 호소한 바 있다"며 "지금도 그 입장에는 변함이 없으며, 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다"고 밝혔습니다.앞서 오 시장은 어제 페이스북에 올린 글에서 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다"고 촉구했습니다.그러면서 "무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다"고 강조했습니다.오 시장 측은 SBS와 통화에서 "당이 추가 후보 등록을 받지 않는다면 출마하지 못할 수도 있다"면서 당장 거기까지 상정하지는 않고 일단 지켜보겠다며 "내일 열릴 국민의힘 의원총회를 기다려보고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)