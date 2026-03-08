뉴스
오세훈, 국힘 서울시장 후보 등록 안 해…"당 노선 변경 촉구"

윤나라 기자
▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 오늘(8일) 저녁 6시 마감이었던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않았습니다.

오 시장 측은 국민의힘 지도부가 지선을 앞두고 윤석열 전 대통령과의 절연으로 당 노선을 변경하는 것이 우선이라고 보고 이같이 결단했다고 밝혔습니다.

오 시장 측은 언론 공지문에서 "오 시장은 지난 7일 '당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때, 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다'고 호소한 바 있다"며 "지금도 그 입장에는 변함이 없으며, 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다"고 밝혔습니다.

앞서 오 시장은 어제 페이스북에 올린 글에서 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다"고 촉구했습니다.

그러면서 "무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다"고 강조했습니다.

오 시장 측은 SBS와 통화에서 "당이 추가 후보 등록을 받지 않는다면 출마하지 못할 수도 있다"면서 당장 거기까지 상정하지는 않고 일단 지켜보겠다며 "내일 열릴 국민의힘 의원총회를 기다려보고 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기
