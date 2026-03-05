윤석열 정부서 훈장 거부 781명, 이재명 정부서 받아

▲ 정부세종청사 행정안전부 청사

윤석열 정부 시절 퇴직 포상 수여에 동의하지 않았던 공무원과 교원, 군인 781명이 이재명 정부 들어 훈·포장을 받은 것으로 집계됐습니다.행정안전부에 따르면 윤석열 정부 출범 이후부터 이재명 정부 출범 직전(2022년 5월∼2025년 5월)까지 퇴직공무원 포상 대상자 가운데 정부포상 동의서를 제출하지 않은 '미동의자'는 총 7천273명으로 집계됐습니다.직군별로 보면 교원이 5천877명으로 가장 많았고 일반직 공무원 1천344명, 군인 및 군무원 52명 순이었습니다.이 가운데 재수훈을 희망한 1천247명에 대해 정부가 검증 절차를 진행한 결과, 총 781명을 훈·포장 수여 대상자로 최종 선정했습니다.정부는 일정 기간 이상 재직하고 공적에 문제가 없는 공직자에게 퇴직 시 훈·포장을 수여하고 있습니다.다만 소속 기관의 추천이 있더라도 당사자가 '정부포상 동의서'를 제출하지 않으면 포상 절차를 진행할 수 없습니다.윤석열 정부 당시에는 대통령에 대한 반감 등을 이유로 포상을 거부한 사례가 일부 있었습니다.이철기 동국대 교수는 2022년 정년퇴임을 앞두고 "신임 대통령 윤석열의 이름으로 포상을 받고 싶은 생각이 없다"며 정부 포상을 거부했다는 사실을 SNS를 통해 밝힌 바 있습니다.김철홍 인천대 명예교수도 2024년 "정상적으로 나라를 대표할 가치와 자격이 없는 대통령에게 받고 싶지 않다"며 근정훈장을 거부했습니다.이와 관련 이재명 대통령은 작년 7월 국무회의에서 윤호중 행안부 장관에게 윤석열 정부 시절 훈장 수여를 거부한 사례를 전수 조사해 재수훈 여부를 검토하라고 지시했습니다.행안부 관계자는 "이 대통령 지시에 따라 재수훈 희망자를 전수 조사한 뒤 징계 이력이나 형사 절차 진행 여부 등 정부포상 제외 기준에 해당하는지를 검토해 수여 대상자를 선정했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)