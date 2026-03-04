정원오, 성동구 떠나며 "시민 응원에 더 넓은 곳으로"

▲ 4일 정원오 성동구청장이 구청 청사를 떠나며 시민들에게 인사하고 있다. 정 구청장은 민주당 서울시장 후보 경선에 나서기 위해 이날 사퇴했다.

"지난 12년간 한결같이 응원해 주신 성동구민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이제 저는 시민 여러분의 응원에 힘입어 더 넓은 곳으로 나아가고자 합니다. 그동안 아끼고 사랑해 주셔서 감사드립니다."정원오 성동구청장이 더불어민주당 서울시장 후보 경선에 나서기 위해 구청장직에서 물러나는 자리에서 '시민'의 응원을 언급하며 선거 도전 의지를 다졌습니다.정 구청장은 오늘(4일) 오후 3시 40분 성동구청 1층에서 퇴임을 기념해 송별사를 하고 감사패를 받은 뒤 직원들과 한 명씩 악수하며 인사했습니다.정 구청장은 송별사에서 "오늘 12년을 함께해 온 여러분께 작별 인사를 드리게 됐다. 막상 정든 이곳을 떠난다고 생각하니 아직도 실감이 나지 않는다"고 말했습니다.이어 "마지막으로 여러분께 전하고 싶은 단 한마디는 '고맙습니다' 그리고 '자랑스럽습니다'"라며 "여러분 덕분에 지금의 성동구가 있다"고 직원들의 공을 치하했습니다.또 "새로운 도전을 하게 된 오늘의 저를 만든 건 여러분"이라며 "여러분 덕에 지금의 제가 있다. 정말 고생 많으셨다"고 덧붙였습니다.그러면서 "성동구청장 직은 내려놓지만, 여전히 성동구민의 한 사람으로서 여러분의 앞날을 응원하겠다. 퇴임 후에도 여러분과의 소중한 인연, 마음 깊이 간직할 것"이라고 말했습니다.정 구청장은 송별사 후 구청 1층을 가득 채운 직원들과 한 명씩 악수하며 "감사합니다", "마무리 잘 해줘요" 등 감사 인사와 당부를 전한 뒤 구청을 나섰습니다.퇴임 소식을 듣고 구청 앞에서 지지 메시지를 담은 손팻말과 현수막을 들고 기다리던 지지자들은 정 구청장이 나타나자 환호하며 "정원오"를 연호했습니다.이들이 준비한 손팻말에는 '12년의 수고 성동구민이 기억합니다', '성동의 변화를 이끈 12년 수고 많으셨습니다' 등의 문구가 적혀 있었습니다.몇몇 지지자는 "시장님이네, 시장님"이라며 당선 기대감을 드러냈고, 정 구청장의 이름을 나타내는 '15'(원오) 모양 풍선을 들고 온 이들도 눈에 띄었습니다.정 구청장은 지지자들에게 감사 인사를 건넨 뒤 구청을 떠났습니다.3선인 정 구청장은 작년 12월 구가 주민들을 대상으로 한 구정 만족도 조사에서 '구가 일을 잘하고 있다'는 응답이 92.9%로 집계된 바 있습니다.이를 두고 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)로 "정원오 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남시장 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀듯"이라고 언급했고, 이후 정 구청장은 민주당 서울시장 유력 후보로 떠올랐습니다.정 구청장은 지난달 시장직 출마를 공식화하고 당내 경선에 대비한 광폭 행보를 보여왔습니다.(사진=연합뉴스)