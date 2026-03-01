법 무시한 힘의 논리…커지는 '트럼프 리스크'

<앵커>



트럼프 대통령은 올해 초 베네수엘라에 이어 이란까지 전격 타격했습니다. '미국의 이익'을 위한다는 명분에서입니다. 국제법보다 군사력을 앞세우는 트럼프를 향해 국제사회의 비판이 제기되고 있지만, 막을 방도가 없다는 게 문제입니다.



이 내용은 윤나라 기자입니다.



<기자>



지난 1월, 트럼프 미국 대통령은 폭격기까지 동원해 베네수엘라를 사실상 공습한 뒤 대통령의 안전 가옥에 특수부대를 투입해 마두로 대통령 부부를 체포해 미국으로 압송해왔습니다.



다른 나라 정상의 거처를 급습해 체포, 압송한 사건은 세계를 놀라게 했습니다.



그리고 어제(28일) 이란과의 4차 핵 협상을 앞둔 상황에서 이란에 대한 기습 공격을 감행해 최고지도자 하메네이를 제거했습니다.



미국 헌법상 전쟁을 승인·선포하는 건 국회의 권한이지만, 트럼프 대통령은 베네수엘라는 범죄자 체포 작전이라 국회 승인 대상이 아니라는 입장이었고, 이번 이란 공격에 대해서도 국회 승인은 언급조차 없었습니다.



트럼프는 안전과 자유를 위한 결정임을 내세우지만, 잇따라 다른 주권 국가를 공격한 데에 대해 미국 헌법과 국제법을 위반했다는 비판이 제기됩니다.



[알렉스 플리타스/국가 안보 분석가 : 단순히 자국이 강하고 상대국이 약하다고 해서 공격하는 건 (위협에 대한 대응과) 다릅니다. 그건 푸틴이 우크라이나에 했던 일과 같습니다.]



군사력을 이용한 패권을 추구하며 이른바 '트럼프 리스크'가 확대되는 상황.



UN 안보리는 긴급회의를 개최하고 국제법 준수와 핵 협상 재개를 촉구했습니다.



[안토니오 구테흐스/UN사무총장 : 국제법과 국제인권법은 언제나 존중돼야 합니다. 그래서 이란에 대한 미국과 이스라엘의 군사공격을 규탄합니다.]



하지만 실질적인 해결책을 도출하지는 못하고 있습니다.



앞서 베네수엘라 공습 당시에도 중국과 러시아를 중심으로 국제법 위반이라는 비판이 안보리에서 제기됐지만, 후속 조치는 없었습니다.



(영상편집 : 정용화)