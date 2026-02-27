'자율주행' 택시가 일상이 된다?…3월부터 상용화

<앵커>



서울시가 시범 운행 중인 자율주행 택시를 다음 달부터 상용화하기로 하고, 운행 차량 대수와 시간도 확대하기로 했습니다. 하반기부터는 운전자가 타지 않는 레벨4 수준의 자율주행 택시도 시범 운행에 들어갑니다.



이번 주 서울 소식, 윤나라 기자입니다.



<기자>



운전자가 핸들을 잡지 않아도 차량이 스스로 차선을 바꾸고, 페달을 밟지 않아도 알아서 속도를 높이거나 낮춥니다.



안전요원이 탑승은 하지만 운전에는 관여하지 않는 자율주행 택시입니다.



[정재훈/로보택시기업 S사 안전요원 : (하루에) 평균적으로 한 13명 14명 정도 탑승하고요. 오 신기하다 뭐 우선은 좀 놀랍다(고 하세요.)]



2024년 9월부터 14개월간 이용실적이 5천500건이 넘었는데 사고는 한 번도 없었습니다.



[송기택/로보택시기업 S사 자율주행팀장 : 차량 외부에 약 한 40개 정도의 센서가 달려 있는데요, 센서들이 사물을 인지하고, 차가 어떻게 움직이자는 경로 계획을 하게 되고요. 차량 제어를 하게 됩니다.]



서울시는 현재 강남 일대에서 무료 시범 운행 중인 자율주행 택시를 3월부터 유료화하고 운행 차량 대수와 시간을 확대하기로 했습니다.



서울시는 올해 하반기부터 운전자가 탑승하지 않는 레벨4 수준의 자율주행 택시를 마포 일대에서 시범 운행에 들어간다는 계획인데, 기술과 산업 발전을 위해 추가적인 지원이 필요하다는 지적이 나옵니다.



[강우경 변호사/한국자율주행산업협회 법률자문관 : 시범 운행 시험 운행을 할 수 있는 조건이나 어떤 그런 환경을 구역을 좀 더 확대를 해서 시험 운행할 수 있는 그 범위를 넓히고 또 자율주행 택시의 진입 규제를 완화할 필요가 있습니다.]



서울시는 이번 주말 DDP에서 몸으로 느끼는 일상 속 피지컬 AI를 주제로 서울 AI 페스티벌 2026을 개최합니다.



전시장에선 사람처럼 걷고 움직이며 사람의 말을 이해하는 국내 휴머노이드 17종이 공개됩니다.



또 AI 돌봄 로봇, 음성인식 스마트글라스, AI 기반 건강 진단 솔루션 등 생활 밀착형 기술을 체험할 수 있다고 서울시는 밝혔습니다.



(영상취재 : 하륭·양현철, 영상편집 : 조무환)