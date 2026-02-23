정부 "불법 소각·담배꽁초 투기 등 산불 유발 행위 무관용 대응"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경남 함양 등 산불 대응 상황점검회의에서 발언하고 있다

정부가 산불의 주요 원인이 돼 온 불법 소각과 담배꽁초 투기 등 산불 유발 불법행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하기로 했습니다.윤호중 행정안전부 장관은 오늘(23일) 오전 정부서울청사에서 경남 함양군 등 주말 동안 발생한 산불 관련 관계기관 합동 대응상황 긴급 점검회의를 열었습니다.이 자리에서 윤 장관은 "주말 동안 전국 20여 곳에서 산불이 발생했다. 예년에 비해 건조한 날씨와 강풍이 이어지면서 작은 불씨 하나가 대형 산불로 이어질 수 있는 상황"이라고 밝혔습니다.이어 "지방정부는 산림 인접지역 단속과 과태료 부과 등 행정조치를 철저히 시행해 주시기를 바란다"며 "관계기관은 실화자 등에 대한 수사·검거 및 형사처벌을 엄정하게 집행해 주시기를 바란다"고 당부했습니다.윤 장관은 "국민 여러분께도 간곡히 당부드린다"며 "산에서의 흡연·취사 행위 금지, 쓰레기 소각 금지 등 산불 예방수칙을 철저히 준수해 달라"고 요청했습니다.지난 21일 밤 9시 경남 함양군 마천면에서 발생한 산불은 오늘 오전 8시 기준 진화율이 32%로, 영향 구역은 226㏊, 대피 인원은 134명에 달합니다.올해 최초로 산불 대응 2단계가 발령되는 등 확산세가 아직 꺾이지 않았습니다.산림청과 소방청은 산불 진화 헬기 51대, 인력 754명, 장비 119대를 투입해 주불 진화에 총력을 기울이고 있습니다.함양 산불을 비롯해 지난 주말 전국에서 발생한 산불은 22건으로 함양을 제외한 충남 서산·예산, 강원 고성, 충북 단양 등에서 발생한 산불 21건은 모두 진화됐습니다.(사진=연합뉴스)