다시 '강북' 전성시대…교통망·성장 거점 조성에 16조 투자

서울시가 강북권 교통망 확충과 새로운 경제거점 구축을 위해 16조 원을 투입하겠다고 밝혔습니다. 강남과 강북의 균형발전을 꾀하겠다는 계획입니다.



이번 주 서울 소식, 윤나라 기자가 전해드립니다



서울 강북 지역은 강남 지역에 비해 교통과 산업인프라가 부족하다는 평가를 받아왔습니다.



서울시가 강북 지역 발전을 위해 앞으로 6년간 16조 원을 투입하는 '다시 강북전성시대 2.0'프로젝트를 추진합니다.



강북횡단 지하도시고속도로 건설과 동부간선도로 지하화 등 교통인프라 구축이 한 축이고, 서울역 북부역세권 개발, 동서울터미널 현대화 등 산업기반과 일자리 확충이 다른 한 축이라고 서울시는 밝혔습니다.



[오세훈/서울시장 : 강북을 더 이상 베드타운이 아닌 대한민국의 다음 성장을 이끄는 핵심축으로 키워나가도록 하겠습니다.]



16조 원의 투자 재원은 시비 10조 원에 국가보조금과 민간투자 6조 원을 더해 조달할 계획입니다.



서울시의 최근 6개월간 3일 차 화장률이 70% 수준으로, 경기 63.%, 부산 67.1% 등 다른 대도시보다 높은 것으로 나타났습니다.



3일 차 화장률은 통상 장례 기간인 3일 안에 화장이 이뤄지는 비율을 뜻합니다.



서울시는 지난 2008년 서울추모공원 설계 당시 급격한 고령화와 화장 중심으로 변하는 장례문화를 고려해 마련해 둔 예비 공간에 지난해 8월 화장로 4기를 증설했다며, 이를 통해 안정적인 화장 능력을 확보했다고 밝혔습니다.



서울시는 서울추모공원 화장로 증설과 서울시립승화원 스마트 화장로 도입으로 1일 화장 공급 최대 건수가 2023년 141건에서 올해 말 216건으로 증가할 것으로 예상했습니다.



