"정체 최고조" 곳곳 난리…해소는 언제쯤?

<앵커>



설 당일인 오늘(17일) 이번 연휴 들어 차량이동이 가장 많을 것으로 예상됩니다. 부산에서 서울까지 10시간이 걸리는 등 정체가 이어지고 있는데요. 귀경길 정체는 새벽까지 계속될 것으로 보입니다.



현재 전국 고속도로 상황 윤나라 기자가 전합니다.



<기자>



설 당일인 오늘 이른 아침부터 귀경 행렬이 이어지면서 전국 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있습니다.



도로공사는 오늘 하루 전국에서 615만 대의 차량이 이동할 것으로 예상된다며 연휴 기간 정체가 최고조에 달하겠다고 밝혔습니다.



낮 12시 고속도로 요금소 기준 서울까지 걸리는 시간은 부산에서 10시간, 대구에서 9시간, 광주에서 8시간 50분, 대전에서 4시간 40분, 강릉에서 6시간이 걸립니다.



서울 방향 정체는 오후 3시에서 4시 사이 절정을 이루고 새벽 3시에서 4시 사이 해소될 것으로 보입니다.



귀성길 역시 혼잡한 상황입니다.



낮 12시 현재 서울에서 출발하면 부산까지 7시간, 대구까지 6시간, 광주까지 4시간 30분, 대전 3시간, 강릉 3시간 10분이 소요됩니다.



지방 방향 정체는 오후 1시에서 2시 사이 절정을 이루고, 저녁 8시에서 9시 사이 해소될 전망입니다.



도로공사는 도로공사 홈페이지나 교통정보 앱에서 도로 상황을 확인하고, 정체에 대비해 우회 도로를 찾아두라고 당부했습니다.



고속도로 통행료는 연휴 마지막 날인 내일까지 면제됩니다.



(영상편집 : 위원양)