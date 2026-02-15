"2, 3주 뒤에야 받는다"…금값 널뛰자 주문 급증한 상품

<앵커>



최근 금과 은값이 출렁이면서 실물을 사서 투자하는 사람들이 많아졌습니다. 이걸 집 안에 안전하게 보관하려다 보니 금고 판매도 덩달아 급증했습니다. 업체 직원들이 야근까지 하며 금고를 생산하고 있지만, 주문량을 감당하기 어려울 정도입니다.



김혜민 기자가 취재했습니다.



기자



금고 업체의 직영 판매점입니다.



공장에서 생산된 상품들이 매장으로 들어오자마자 보관할 사이도 없이 바로바로 배송돼 나갑니다.



이 업체의 지난해 매출은 전년보다 50%나 늘었는데, 최근에도 밀려오는 주문량을 감당하기 어려울 정도입니다.



[조현수/A 금고 매니저 : 야근도 하고 공장을 풀가동으로 돌리고 있는데 보통은 일주일 안에 받으실 수 있었는데 지금은 생산량이 많아 가지고 한 2~3주 정도….]



또 다른 금고 업체의 매출은 지난해는 35%, 올해 1월에는 65%까지 급증했습니다.



[장재민/B 업체 매니저 : 귀금속의 가치가 지속적으로 상승하면서 이런 것들을 좀 보관하려고 하는 그런 의미로 구매하고 계신 것 같습니다.]



업계에서는 금과 은값 급등의 영향이 큰 것으로 보고 있습니다.



지난해 초 온스당 2천600달러였던 국제 금값은 지난달 말 5천500달러를 돌파하기도 했고, 은값도 1년 새 2배 넘게 올랐습니다.



금·은값이 널뛰다 보니 골드바와 실버바 등 현물 투자에 뛰어드는 이들이 증가했고, 보관을 위한 금고 수요도 늘었다는 겁니다.



[장금자/경기 일산동구 : 금값도 많이 오르고 그래서 집에 조그만 금고 하나 있으면 좋겠다, 생각을 했거든요. 패물 같은 것도 좀 넣어 놓고.]



투자 관련 커뮤니티에서도 "금 투자를 시작한 금린이"라며 "가정용 금고 추천해 달라"는 글을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.



업계 관계자는 디자인이 세련돼지고 카메라 등 다양한 기능이 장착되고 있는 점도 금고에 대한 관심으로 이어지고 있다고 설명했습니다.



