오늘 귀성길 가장 심한 정체 예상…"12시∼13시 절정"

<앵커>



설 연휴 둘째 날, 고속도로 상황 알아보겠습니다. 현재 대부분 구간 통행이 원활한데요. 점점 차량이 늘어나서 정체가 시작될 것으로 보입니다.



김혜민 기자, 아직 이른 시간이라서 크게 밀리지는 않죠?



<기자>



아직은 대부분 구간에서 통행이 원활한데요.



다만 주요 고속도로는 점점 차량이 늘어나 정체가 곧 시작될 것으로 보입니다.



먼저 실시간 고속도로 CCTV 통해 자세한 교통상황 살펴보겠습니다.



경부고속도로 죽전휴게소 부근입니다.



부산으로 내려가는 방향 차량이 늘어나기는 했지만, 아직 전 구간에서 크게 막히지 않고 이동하실 수 있습니다.



이에는엔 서해안고속도로 서평택나들목 인근입니다.



목포 방향 차로는 이미 차들이 들어차 통행 속도가 늦어지고 있습니다.



오전 6시 기준으로 서울에서 부산까지 5시간 30분, 광주까지 4시간 20분, 강릉까지는 2시간 50분이 걸립니다.



한국도로공사는 오늘(15일)이 이번 연휴 기간 중 귀성길 정체가 가장 심할 것으로 예상하고 있습니다.



귀성 방향 고속도로 정체는 오전 6시쯤 시작돼 정오부터 오후 1시 사이 가장 심했다가 오후 8시~9시부터 풀릴 것으로 예측됩니다.



귀경 방향 고속도로 역시 오전 9시~10시부터 혼잡이 시작돼 오후 4시~5시에 가장 정체가 심했다가 오후 8시~9시쯤 해소될 것으로 보입니다.



오늘 고속도로 이용 차량은 약 500만 대에 이를 것으로 추산되는데, 귀성 차량은 45만 대, 귀경 차량은 38만 대 수준일 것으로 보입니다.



이번 연휴 기간 민생 안정을 위해 오늘부터 18일까지 나흘간 전국 고속도로를 이용하는 모든 차량의 통행료가 면제됩니다.



이용객들은 평소와 같이 하이패스 차로를 이용하거나 일반 차로에서 통행권을 수령해 통과하면 됩니다.



