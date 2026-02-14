주유소 휘발유 가격 10주 연속 하락…"다음주는 오를 듯"

▲ 서울 시내 한 주유소 모습

국내 주유소 휘발유의 주간 평균 가격이 10주 연속 내림세를 이어갔습니다.경유 가격은 소폭 상승 전환했습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2월 둘째 주(8∼12일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 1.7원 내린 1천686.2원이었습니다.지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 2.8원 하락한 1천747.9원, 가격이 가장 낮은 대구는 1.3원 내린 1천646.0원으로 각각 집계됐습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 1.2원 상승한 1천583.0원을 기록했습니다.이번 주 국제유가는 미국의 이란산 원유 운반선 나포 검토 보도로 상승했으나, 트럼프 미국 대통령의 미-이란 협상 지속 의지 표명으로 상승 폭이 제한됐습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 1.6달러 오른 68.0달러였습니다.국제 휘발유 가격은 3.1달러 상승한 75.5달러, 국제 자동차용 경유는 1.0달러 오른 89.1달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.대한석유협회 관계자는 "이번 주까지 환율이 상승했고 국제 제품 가격도 오르고 있어 다음 주 국내 주유소 기름값은 상승할 것으로 예상된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)