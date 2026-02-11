정원오 측, 선거법 위반 고발에 "선관위 유권해석 받아 문제 없어"

▲ 정원오 성동구청장이 8일 서울 올댓마인드 문래에서 열린 북콘서트에 참석하고 있다.
거듭된 '북 토크' 행사가 선거법 위반이라는 이유로 국민의힘 서울시당에 고발당한 정원오 성동구청장 측이 이미 선거관리위원회 유권해석을 받아 문제가 없다고 반박했습니다.
정 구청장 측 관계자는 입장문에서 "작년 12월부터 참석한 6차례의 행사는 모두 서로 다른 민간단체·출판사가 주최한 공개 행사에 초청받아 참석한 것"이라며 "공직선거법상 '출판기념회를 반복적으로 개최'한 것에 해당하지 않는다"고 밝혔습니다.
또 "행사에 초청받을 때마다 선관위 유권해석을 받아 위법 사항이 없음을 확인했고, 매번 현장에서도 선관위 관계자가 직접 내용을 점검했다"며 "그 과정에서 어떤 문제도 지적받지 않았다"고 강조했습니다.
정 구청장 측은 "행사 참석을 위해 휴가를 사용하거나 공휴일을 이용해 '근무시간을 유용했다'는 것은 틀린 주장"이라며 "이런 사실도 확인하지 않은 채 국민의힘 서울시당이 적법한 행사 참석을 문제 삼아 고발에 나선 것에 유감"이라고 덧붙였습니다.
아울러 정 구청장 측은 "오세훈 서울시장이 최근 신년 기자간담회 등 각종 공개 일정을 통해 사실관계조차 불명확한 비방성 주장을 이어가고 있다"며 "현직 단체장의 지위와 공적 자원을 이용한 이런 행보야말로 사전 선거운동 논란을 초래할 수 있다"고 주장했습니다.
그러면서 "국민의힘 서울시당은 근거 없는 정치 공세를 중단하고, 공정한 선거를 위해 자당 소속 현직 단체장의 행보부터 자정해 나가길 바란다"고 비판했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글