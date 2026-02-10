오세훈 "탈당 전혀 고려 안 해…당권 염두? 서울 지킬 것"

▲ 오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 질문에 답변하고 있다

오세훈 서울시장은 일각에서 제기되는 국민의힘 탈당 가능성에 대해 "탈당 같은 일은 전혀 고려하지 않고 있다"고 밝혔습니다.오 시장은 오늘(10일) 오전 시청에서 열린 신년 기자간담회에서 탈당 가능성에 대한 입장을 밝혀달라는 요청에 "답변을 분명히 해달라고 하시니 단호히 말씀드린다"며 이같이 말했습니다.오 시장이 국민의힘 장동혁 대표와 연일 대립각을 세우고 배현진 서울시당위원장에 대한 당의 징계 절차가 진행되면서 오 시장 공천에 대한 영향과 이로 인한 탈당 가능성이 일각에서 거론됐으나 일축한 것입니다.오 시장은 "지금 참 정당사에 없는 일이 벌어지고 있다"며 "이른바 숙청정치, 정치적 반대자를 당 밖으로 내모는 형태의 이것은 정치가 아니다. 정치의 일탈이다"라고 비판했습니다.이어 "한 사람 한 사람의 호불호와 옳고 그름에 대해 이야기하는 것이 아니라 정당을 운영하며 정치하며 생각이 다른 사람들을 아예 당 밖으로 축출한다, 정치할 수 없도록 배제한다, 역할을 할 수 없도록 징계하고 윤리위에 회부한다, 이런 것은 바람직한 정치가 아니라고 생각한다"고 지적했습니다.그러면서 "그것이 배현진이 됐든 고성국이 됐든 누가 됐든 바람직하지 않다고 보는 것"이라며 "배제와 축출의 형태로 나타나는 것에 단호히 반대한다는 입장에서 한동훈 전 대표에 대한 조치가 이뤄졌을 때도 제 입장을 선명히 밝힌 것"이라고 했습니다.오 시장은 당권을 염두에 두고 있는 것이 아니냐는 일각의 관측에는 "시장을 하면서 당권을 동시에 할 수 있겠나. 저는 서울을 지키겠다는 말씀을 분명히 드렸다"고 일축했습니다.이어 "제 의지를 밝힌 것을 보시면 저 사람은 글로벌 톱5를 만드는데 미쳐있구나, 서울을 지키는데 미쳐있구나, 강남·북 균형발전에 미쳐있구나란 생각을 자연스레 하셨을 것"이라고 덧붙였습니다.서울시장 공식 출마 선언 시점을 묻는 말에는 "현직 시장에게 출마 선언 날짜 택일이 큰 의미가 있을 것 같지는 않은데, 아직 이르다는 판단을 하고 있다"며 "당의 경선 공고도 나오지 않은 상태에서 지나치게 서두를 이유가 없다"고 답했습니다.국민의힘 지도부를 향해선 '민심'을 우선시해달라고 재차 촉구했습니다.오 시장은 "양립할 수 없는 두 가치를 함께 다 보듬어 선거를 치르겠다는 것은 과욕이라는 점에서 현 지도부의 노선에 우려를 표한다"며 "장동혁 지도부의 과욕이 빚은 부작용과 지지율 하락을 우리는 지금 목격하고 있다"고 강조했습니다.이어 "넓은 민심의 바다로 나아가자, 중도 외연 확장의 길로 나아가자는 제 말뜻을 모를 리 없다. 그 점에 대해 당 지도부가 충분히 고민하고 언행일치로 보여줘야 한다"며 "수도권 선거에서 지면 전국 지방선거에서 패하는 것이라는 위기의식을 갖고 지혜로운 판단을 해달라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)