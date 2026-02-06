"주택 정책 너무 복잡해"…'내게 맞는 집' 찾아준다고?

<앵커>



서울시가 상황과 형편에 맞는 주택을 찾는 데 도움을 주는 주택정책 소통관을 만들었습니다. 복잡하고 어렵게 느껴졌던 주택정책을 쉽게 설명해서 시민들이 보다 수월하게 집을 찾을 수 있게 하겠다는 계획입니다.



이번 주 서울 소식, 윤나라 기자입니다.



<기자>



서울시청 맞은편, 도시건축전시관에 마련된 '서울 주택정책 소통관'입니다.



미리내집, 신속통합기획, 모아주택과 모아타운 등 서울시의 주요 주택정책을 안내하고 정보를 제공하고 있습니다.



부동산 시장 불안정으로 주거환경에 불안감을 느끼는 시민들이 많은데,



[김재원/미리내집 입주자 : 최근 전세 가격이 너무 폭등하고 있고 대출 규제도 너무 강화되면서 많은 주변의 신혼부부들이 입주에 너무 불편함이나 불안함을 (느껴요).]



이곳에서 가상현실 모델하우스 체험과 청약 시뮬레이션, 전문가 상담도 받을 수 있고, 주택정책에 대한 의견도 낼 수 있습니다.



[오세훈/서울시장 : 많은 분들이 오셔서 여기서 주택 마련의 꿈을 키우실 수 있으면 정말 좋겠습니다.]



소통관은 휴무일인 월요일을 제외하고 매일 오전 10시부터 저녁 6시까지 운영합니다.



---



빅토리아 여왕 부부의 이름을 따 1852년 개장한 영국 런던의 빅토리아&알버트 박물관입니다.



르네상스의 거장 라파엘로의 그림과 미켈란젤로의 다비드상과 트라야누스 원주의 석고 복제품, 영국 왕실의 주요 보석 컬렉션까지 280만 점 이상의 소장품을 보유한 영국의 대표적인 박물관입니다.



서울 동작구가 동작구에 빅토리아&알버트 박물관 분관 유치를 위한 MOU를 박물관 측과 체결했습니다.



[박일하/동작구청장 : 세계적인 문화예술 시설을 유치함으로써 우리 동작구, 우리 서울시가 세계 최고의 도시가 될 수 있는 기반을 만들려고 추진하고 있습니다.]



박물관 분관이 설치되면 국내외 관광객 유입과 체류 시간이 증가해 경제 활성화 효과가 발생할 것으로 동작구는 내다봤습니다.



