눈물 흘렸다 하루만에 환호…극단적 '널뛰기장' 왜?

<앵커>



월요일에 역대 최대 하락폭을 기록했던 코스피가 어제(3일)는 역대 최대 상승폭으로 장을 마치면서 사상 최고치를 다시 썼습니다. '케빈 워시 쇼크'로 인한 공포가 과도했고, 우리 증시의 기초 체력은 여전하다는 심리 때문인 것으로 분석됩니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



어제(3일) 코스피가 338포인트, 6.8% 급등한 5천288포인트로 장을 마쳤습니다.



종가 기준으로 역대 최고치입니다.



하루 전 기록한 역대 최대 낙폭인 274포인트를 단숨에 회복하며 사상 최대 상승 폭을 기록했습니다.



그제 프로그램 매도를 5분간 정지하는 매도 사이드카가 발동된 데 이어 어제는 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다.



롤러코스터 장세를 주도한 것은 반도체였습니다.



그제 6% 급락했던 삼성전자 주가는 어제는 11% 넘게 상승하며 신고가를 경신했습니다.



SK하이닉스도 9.2% 오르며 90만 원에 다시 올랐습니다.



케빈 워시 차기 미국 연방준비제도 의장 지명으로 불확실성이 커지며 그제 대거 차익 실현 매물이 나왔지만, 반도체 슈퍼 사이클 등 증시 상승의 기본 여건은 변화가 없다는 점에서 기관과 외국인의 매수세가 다시 몰렸습니다.



[이정희/중앙대 경제학부 교수 : 우리 (증시의) 펀더멘탈 자체가 조금 좋아지고 있습니다. 역대 최대의 1월 수출 실적을 보이고 있는 상황이고....]



여기에 투자 대기 자금인 투자자 예탁금이 110조 원도 넘어서면서, 하락장을 방어하고 다시 지수를 밀어 올리는 역할을 하고 있다는 분석도 나오고 있습니다.



JP모건이 올해 코스피 전망치를 최고 7천500까지 상향하는 등 전문가들은 당분간 증시의 상승 추세는 이어질 것으로 보고 있습니다.



다만, 이번 롤러코스터 장세에서 봤듯이 코스피가 대외 악재에 쉽게 출렁이는 등 변동성이 이어질 수 있다는 우려도 나옵니다.



[김동원/KB증권 리서치본부장 : 변동성 장세가 강세장에서는 최소 지수 고점 대비 10%의 조정이 한 두 번 정도 발생을 합니다. 추격 매수보다는 지수 하락 시기에 시장을 좀 이용하는 전략이 맞지 않을까....]



그제 급등세를 보였던 원/달러 환율은 어제 20원 가까이 하락한 1천445.4원으로 주간 거래를 마쳤습니다.



(영상편집 : 김윤성, VJ : 정한욱)