물가 2.0%↑, 5개월 만에 최저…석유류 제자리·농축수산물 둔화

▲ 주유소 이용하는 시민들

1월 소비자물가 상승률이 2.0%로, 5개월 만에 최소폭을 기록했습니다.국제유가 하락에 따라 석유류 가격 상승이 다섯 달 만에 멈추고, 농축수산물 상승세가 둔화한 영향입니다.국가데이터처가 오늘 발표한 '1월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자 물가 지수는 118.03(2020년=100)으로 1년 전 같은 달보다 2.0% 올랐습니다.소비자물가 상승률은 지난해 9월 2.1%, 10·11월 2.4% 기록했습니다.이후 12월 2.3%에 이어 지난달까지 상승 폭을 두 달 연속 축소했습니다.물가 상승폭이 작아진 이유는 지난해 8월(-1.2%) 이후 물가 오름세를 견인했던 석유류가 보합(0.0%)으로 머물렀기 때문입니다.석유류는 지난해 12월 전체 물가를 0.24%포인트(p) 끌어 올렸지만, 지난달에는 물가에 영향을 주지 않았습니다.데이터처 이두원 경제동향통계심의관은 "평균 환율이 큰 변동이 없는 상황에서 두바이유 기준 국제유가가 작년 1월 80달러 선에서 1년 만에 60달러대로 떨어졌기 때문"이라고 설명했습니다.이 가운데 휘발유가 0.5% 하락했고 자동차용LPG도 6.1% 떨어졌습니다.농축수산물은 2.6% 상승했습니다.작년 9월(1.9%) 이후 4개월 만에 가장 낮은 상승 폭입니다.농축수산물은 지난해 12월 전체 물가를 0.32%p 끌어 올렸지만, 지난달에는 0.20%p로 기여도를 낮췄습니다.채소(-6.6%)가 많이 하락했지만 축산물(4.1%)·수산물(5.9%)은 설 연휴를 앞둔 가운데 여전히 상승 폭이 큰 수준입니다.쌀(18.3%), 고등어(11.7%) 사과(10.8%), 국산쇠고기(3.7%) 등 품목에서 많이 올랐습니다.그러나 당근(-46.2%), 무(-34.5%), 배(-24.5%), 배추(-18.1%)는 하락 폭이 컸습니다.고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 따라 출하량이 감소하면서 달걀 가격은 작년 대비 6.8% 뛰었습니다.가공식품 물가는 2.8% 올랐습니다.지난해 12월 2.5%에서 상승 폭을 키웠습니다.특히 라면은 8.2% 뛰어서 2023년 8월(9.4%) 이후 상승 폭이 가장 컸스니다.USB메모리나 외장하드 등을 의미하는 저장장치는 22.0% 치솟았습니다.최근 반도체 가격 상승의 영향으로 풀이됩니다.자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.2% 상승했습니다.'밥상 물가'를 반영하는 신선식품지수는 0.2% 하락했습니다.경제협력개발기구(OECD)에서 쓰는 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.0% 올랐습니다.근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.3% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)